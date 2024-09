¿Qué tiene la nueva DLC de Príncipe de Persia: The Lost Crown?

La popular empresa desarrolladora de videojuegos, Ubisoft anunció el lanzamiento de la expansión de su juego de lujo, Príncipe de Persia con el DLC “Mask of Darkness”, la actualización final del aclamado que ya se encuentra disponible mundialmente en todas las plataformas.

El Principe de Persia: The Lost Crown está disponible en las plataformas Ubisoft+, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC, a través de Ubisoft Store, Epic Games Store y Steam.

Esta nueva actualización añade un nuevo y más oscuro capítulo a la historia de Sargon. En esta épica expansión, que sigue la exitosa fórmula del juego estilo Metroidvania, los jugadores podrán explorar un nuevo mundo interconectado compuesto por biomas exclusivos.

DLC “Mask of Darkness”, una historia más oscura en el Principe de Persia

Sargon está siendo cazado por Radjen, una de las asesinas del grupo de los Inmortales. Cuando finalmente se enfrenta a ella, queda atrapado en su Palacio Mental, una dimensión corrompida por magia negra y llena de paisajes oníricos y criaturas sobrenaturales. Al ser objetivo de una caza mortal y con su alma en juego, Sargon debe luchar para escapar de este entorno de pesadillas y batallas épicas para descubrir los secretos detrás de la Máscara de la Oscuridad, enterrada en lo más profundo de la mente de Radjen.

En esta nueva historia, los jugadores descubrirán cuatro biomas inéditos sorprendentes y surrealistas, con más de diez nuevos tipos de obstáculos, incluyendo trampas mortales y mecanismos implacables que varían desde láseres hasta portales de teletransportación. Entre las secuencias de plataformas, el usuario se enfrentará a seis nuevos arquetipos de enemigos sobrenaturales y tres jefes, armados con nuevas habilidades de combate concedidas por tres amuletos para superarlos.

El DLC puede adquirirse de forma independiente, pero también está incluido en la Complete Edition, que reúne el juego base Prince of Persia: The Lost Crown, el traje Immortals, el amuleto del pájaro Prosperity, la guía de aventura digital, el DLC y dos nuevos trajes para Sargon inspirados en Prince of Persia: The Two Thrones. Un paquete de actualización completo está disponible para jugadores veteranos y aquellos que ya poseen el juego base y desean obtener el DLC, los tres trajes para Sargon, el amuleto y la guía de aventura digital. Los suscriptores de Ubisoft+ se actualizarán automáticamente a la Complete Edition. Además, para dar a los fans un adelanto de las celebraciones del 35º aniversario de la franquicia Prince of Persia, el traje Prince of Persia: Warrior Within estará disponible próximamente de forma gratuita para todos los jugadores.