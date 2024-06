¿Qué tuvo que ver Martín Anselmi con el fichaje del ecuatoriano Kendry Páez al Chelsea?

La Copa América está a la mitad de su fase de grupos y poco a poco se va vislumbrando a las selecciones candidatas a buscar levantar la Copa, además de los futbolistas más importantes de Sudamérica, entre los que destaca la joya ecuatoriana, Kendry Páez, jugador de 17 años de edad que fue adquirido por el Chelsea de Inglaterra y se reportará en Londrés a penas cumpla la mayoría de edad. Paez es el número 10 de la selección de Ecuador y ya anotó su primer gol en la Copa América (vs Jamaica).

Y aunque pocos lo saben, el actual director técnico de la Máquina de Cruz Azul, Martín Anselmi fue el encargado de debutar a Paez en el Independiente del Valle de Ecuador. Fue exactamente el 25 de febrero de 2023 cuando con tan sólo 16 años, Kendry Páez tuvo sus primeros minutos como jugador profesional y fue gracias al ahora entrenador cementero.

El día de su debut, Kendry Páez anotó gol y a la postre fue parte del conjunto ecuatoriano que se coronó en la recopa Sudamericana y lo que le valió poco después para ser fichado por el Chelsea de Inglaterra.

Calendario del Cruz Azul en el Apertura 2024

Jornada 1: vs. Mazatlán FC el sábado 6 de julio.

Jornada 2: visita al Monterrey el sábado 13 de julio.

Jornada 3: vs. Tijuana al martes 16 de julio.

Jornada 4: vs. Toluca el sábado 20 de julio.

Jornada 5: visita al Querétaro el viernes 23 de agosto.

Jornada 6: vs. América el sábado 31 de agosto.

Jornada 7: visita al León el sábado 14 de septiembre.

Jornada 8: visita al Atlético de San Luis el martes 17 de septiembre.

Jornada 9: vs. Chivas el sábado 21 de septiembre.



Jornada 10: visita al Pachuca el sábado 28 de septiembre.

Jornada 11: vs. Necaxa el domingo 6 de octubre.

Jornada 12: visita al Puebla el viernes 18 de octubre.

Jornada 13: vs. FC Juárez el miércoles 23 de octubre.

Jornada 14: visita a Pumas el sábado 26 de octubre.

Jornada 15: vs. Santos Laguna el sábado 2 de noviembre.

Jornada 16: visita al Atlas el miércoles 6 de noviembre.

Jornada 17: vs. Tigres el sábado 9 de noviembre.