Sufrió quemaduras tras un duro choque, pero volvió 6 semanas después para buscar la hazaña en la F1

La F1 se ha convertido en uno de los deportes más vistos a nivel mundial y, en México, este ha tenido una popularidad importante en 2026 gracias al regreso de Sergio Checo Pérez, quien volvió a la máxima categoría del automovilismo para defender los colores de Cadillac.

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Sin embargo, la F1 cuenta con historias por demás espectaculares que se trasladan a muchos años de distancia respecto a la actualidad. Por tal motivo, no está de más conocer la forma en cómo Niki Lauda se volvió leyenda tras volver a la pista a menos de dos meses de un doloroso accidente.

¿Quién fue Niki Lauda y por qué es tan recordado en la F1?

Nacido en 1949, Niki Lauda fue un piloto de F1 que nació en Austria y que, durante su etapa en la máxima categoría del automovilismo, logró ser tres veces campeón del mundo en las temporadas 1975, 1977 y 1984, por lo que era conocido no solo por su velocidad, sino por el cálculo analítico que destacaba entre los demás.

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Después de destacar en March y BRM, llegó a Ferrari en la temporada 1974; es decir, un año después de su primer campeonato en F1. No obstante, la pesadilla llegó un año después cuando, el 1 de agosto de 1976, Niki protagonizó un golpe de su coche contra el guardarraíl en Nurburgring, hecho que hizo que su monoplaza se incendiara de inmediato.

Varios pilotos detuvieron sus monoplazas para sacarlo del fuego, y aunque Lauda sufrió quemaduras importantes en el rostro, el daño más grande fue la inhalación de gases tóxicos que lo llevaron al hospital a fin de recibir extremaunción. Su carrera en la Fórmula 1 peligraba para todo su entorno, menos para él.

Lauda regresó a la F1 en tiempo récord

Tan solo 42 días después de lo sucedido, Niki tomó la decisión de volver a la F1 para el GP de Italia aún y cuando tenía heridas debajo del casco. El austriaco perdió esta temporada por solo un punto de diferencia ante James Hunt; sin embargo, su nombre se enmarcó gracias a su capacidad de resiliencia.