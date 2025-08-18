¡Llegó a valer más de 140 millones! Equipo de la Liga BBVA MX presenta a BOMBAZO de refuerzo con experiencia europea para el Apertura 2025

Este domingo 17 de agosto del 2025, un equipo de la Liga BBVA MX presentó a un nuevo refuerzo durante su partido de la Jornada 5 del Apertura 2025.

El fichaje sorprendió a varios aficionados pues se trata de un jugador con gran experiencia europea y que en su momento llegó a valar más de 140 millones de pesos.

El equipo que presentó un nuevo refuerzo fue el Querétaro. Los Gallos anunciaron a Diego Reyes como su nuevo jugador en la defensiva al medio tiempo del encuentro de la Jornada 5 que sostuvieron ante Atlas.

Para sorpresa de muchos y entendiendo la importancia de este fichaje, Diego usará el número 9 en su dorsal.

El equipo de Querétaro compartió un video en sus redes para presentar a Diego. Con varias tomas de su paso por europa, hicieron oficial su llegada.

“Sin ser Día de Reyes, el Azul y Negro se refuerza en la defensa con un mexicano top que ha jugado en las mejores ligas del mundo. ¡Bienvenido a Querétaro, Diego Reyes!”

Los números de Diego Reyes en su carrera

El fichaje de Diego Reyes puede ser clave para el equipo de Querétaro para salir de los malos resultados que ha tenido en lo que va del Apertura 2025.

Diego, un jugador con gran experiencia al haber jugado en equipos como:



América

FC Porto

Real Sociedad

Espanyol

Fenerbahce

Leganés

Tigres

A sus 32 años, el defensa central tiene mucho que aportar. En su carrera registra un total 411 partidos disputados en los que ha logrado marcar 22 goles y dar tres asistencias, acumulando un total de 31,629 minutos en el terreno de juego.