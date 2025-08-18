Así va la tabla de goleo del Apertura 2025 tras la Jornada 5 de la Liga MX
Ángel Sepúlveda sigue puntero de goleo, pero la pelea está encendida. Repasa cómo queda el Top 10 de la tabla de goleo tras la Fecha 5 del Apertura 2025.
Tras cumplirse la Jornada 5 del Apertura 2025, la tabla de goleo de la Liga MX empieza a perfilar un duelo intenso rumbo a la Liguilla. Varios partidos clave se han jugado en esta Jornada 5, y algunos equipos como Cruz Azul han aprovechado que sus rivales directos no han sumado puntos para escalar en la tabla.
También ha habido grandes actuaciones de algunos delanteros y vale la pena repasar quiénes encabezan la lista de la tabla de goleo y cómo se dibuja la pelea por el título individual.
El Top 10 actual, lleno de competencia
|Goleador
|Equipo
|Goles
|Ángel Sepúlveda
|Cruz Azul
|5
|Germán Berterame
|Monterrey
|4
|João Pedro (Atl. San Luis)
|Atlético San Luis
|4
|Carlos Rodríguez
|Cruz Azul
|3
|Helinho
|Toluca
|3
|Jorge Ruvalcaba (Pumas)
|Pumas UNAM
|3
|Ozziel Herrera (Tigres)
|Tigres UANL
|3
|Jhonder Cádiz (Pachuca)
|Pachuca
|2
|Brian Rodríguez (América)
|América
|2
|Marcel Ruiz (Toluca)
|Toluca
|2
Lo más destacado de la jornada
- Ángel Sepúlveda (Cruz Azul) continúa hilando su buena racha y aunque no anotó esta jornada, mantiene el liderato con cinco goles, aunque cuatro jugadores lo acechan a solo un tanto de distancia.
- Charly Rodríguez se metió a la pelea con un golazo de chilena que lo coloca a dos dianas del liderato de Sepúlveda.
- Germán Berterame y João Pedro son sus principales perseguidores. Si alguno de ellos anota en su próximo partido, el liderazgo podría cambiar de manos rápidamente.
- La tercera posición es un manojo de tres jugadores: Carlos Rodríguez, Helinho y Ruvalcaba, todos con tres tantos, lo que aumenta la tensión por escalar posiciones.
- La lucha por meterse al Top 10 también está viva: jugadores como Jhonder Cádiz, Brian Rodríguez y Marcel Ruiz podrían escalar fácil si suman en los pendientes.
En juego: ¿quién podría dar el golpe?
La pelea por el goleo luce más abierta que nunca. Algunos clubes como Cruz Azul y Monterrey podrían darle impulso a sus goleadores principales, pues Ángel Sepúlveda y Germán Berterame se perfilan como los favoritos en este rubro, mientras que equipos como San Luis, Toluca y América confían en consolidar a sus delanteros como figuras clave de cara a la clasificación.
Este ranking puede quedar modificado en cuestión de días. Es una sentencia abierta y en vivo del torneo: ¿quién se llevará el título de goleo esta temporada?