Así va la tabla de goleo del Apertura 2025 tras la Jornada 5 de la Liga MX

Tras cumplirse la Jornada 5 del Apertura 2025, la tabla de goleo de la Liga MX empieza a perfilar un duelo intenso rumbo a la Liguilla. Varios partidos clave se han jugado en esta Jornada 5, y algunos equipos como Cruz Azul han aprovechado que sus rivales directos no han sumado puntos para escalar en la tabla.

También ha habido grandes actuaciones de algunos delanteros y vale la pena repasar quiénes encabezan la lista de la tabla de goleo y cómo se dibuja la pelea por el título individual.

El Top 10 actual, lleno de competencia

Goleador Equipo Goles Ángel Sepúlveda Cruz Azul 5 Germán Berterame Monterrey 4 João Pedro (Atl. San Luis) Atlético San Luis 4 Carlos Rodríguez Cruz Azul 3 Helinho Toluca 3 Jorge Ruvalcaba (Pumas) Pumas UNAM 3 Ozziel Herrera (Tigres) Tigres UANL 3 Jhonder Cádiz (Pachuca) Pachuca 2 Brian Rodríguez (América) América 2 Marcel Ruiz (Toluca) Toluca 2

Lo más destacado de la jornada

Ángel Sepúlveda (Cruz Azul) continúa hilando su buena racha y aunque no anotó esta jornada, mantiene el liderato con cinco goles, aunque cuatro jugadores lo acechan a solo un tanto de distancia.

Charly Rodríguez se metió a la pelea con un golazo de chilena que lo coloca a dos dianas del liderato de Sepúlveda.

Germán Berterame y João Pedro son sus principales perseguidores. Si alguno de ellos anota en su próximo partido, el liderazgo podría cambiar de manos rápidamente.

La tercera posición es un manojo de tres jugadores: Carlos Rodríguez, Helinho y Ruvalcaba , todos con tres tantos, lo que aumenta la tensión por escalar posiciones.

, todos con tres tantos, lo que aumenta la tensión por escalar posiciones. La lucha por meterse al Top 10 también está viva: jugadores como Jhonder Cádiz, Brian Rodríguez y Marcel Ruiz podrían escalar fácil si suman en los pendientes.

En juego: ¿quién podría dar el golpe?

La pelea por el goleo luce más abierta que nunca. Algunos clubes como Cruz Azul y Monterrey podrían darle impulso a sus goleadores principales, pues Ángel Sepúlveda y Germán Berterame se perfilan como los favoritos en este rubro, mientras que equipos como San Luis, Toluca y América confían en consolidar a sus delanteros como figuras clave de cara a la clasificación.

Este ranking puede quedar modificado en cuestión de días. Es una sentencia abierta y en vivo del torneo: ¿quién se llevará el título de goleo esta temporada?

