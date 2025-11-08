El equipo CAMPEÓN de los Viernes Botaneros del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Querétaro cerró el torneo con una victoria 2-1 sobre Juárez de visita en el Estadio Olímpico Benito Juárez en la Jornada 17 del Apertura 2025, resultado que le permitió concluir momentáneamente en el décimo lugar de la tabla general, además de convertirse en el líder de los llamados "Viernes Botaneros”, una clasificación que considera únicamente los puntos obtenidos en los partidos disputados al inicio de cada jornada de la Liga BBVA MX.

En este ranking elaborado a partir de los enfrentamientos directos entre los siete equipos que suelen abrir las fechas (Querétaro, Necaxa, Tijuana, Juárez, Mazatlán, Puebla y Atlético de San Luis), los Gallos Blancos sumaron 12 unidades, superando por un punto a Necaxa, su más cercano. Tijuana y Juárez compartieron el tercer sitio con 9 puntos, seguidos por Mazatlán con 8, mientras que Puebla y Atlético de San Luis cerraron con 4 unidades.

La tabla refleja el desempeño de los clubes que acostumbran participar en los encuentros del Viernes Botanero, con horarios y condiciones similares. Aunque esta clasificación no tiene carácter oficial, sirve para analizar el rendimiento de los equipos que abren cada jornada.

A pesar de su dominio en este conteo, Querétaro presenta más derrotas que victorias en el torneo regular, lo que evidencia una campaña irregular. Los dirigidos por Benjamín Mora aún dependen del resultado entre Pumas y Cruz Azul para confirmar su participación en el Play In, mientras que Xolos de Tijuana ya aseguraron su presencia en esa fase.

¿Cuándo inicia el Play-in del Apertura 2025?

El Play-In de la Liga BBVA MX está programado tentativamente para disputarse después de la Fecha FIFA de noviembre, con rivales y horarios por confirmar. Con el cierre positivo, Querétaro y Xolos mantienen viva la ilusión de avanzar a la Liguilla del Apertura 2025 y volver a ser protagonistas en la fase final del futbol mexicano.