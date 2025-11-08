Bravos de Juárez vs Querétaro: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 17 del Apertura 2025, hoy viernes 7 de noviembre; marcador online

Los Bravos de Juárez reciben esta noche al Querétaro en compromiso de la Jornada 17 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, última fecha de la fase regular del campeonato que definirá las posiciones de ambos equipos en la tabla y sus chances de Liguilla. No te pierdas la cobertura en vivo de este encuentro por la señal de Azteca 7 y en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

Te puede interesar: Qué está en juego para cada equipo en la Jornada 17 del Apertura 2025: uno por uno, qué pierden o qué ganan

