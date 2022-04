Querétaro golea a Juárez y lo hunde en el último lugar

En la última jornada regular de la Liga BBVA MX, Querétaro goleó a Juárez 4-0. Los del equipo fronterizo terminaron el encuentro con nueve hombres, y aseguraron el último puesto de la tabla; mientras que los Gallos escalaron a la decimosexta posición.

Los goles del Querétaro vs Juárez

El encargado de abrir el marcador para los locales fue José Enrique Angulo, quien en el minuto 13 aprovechó un error de Hugo González que le permitió contrarrematar y anotar. Cinco minutos más tarde, Maximiliano Silvera abandonó el campo por una tarjeta roja, con lo que dejó a los del Tuca con un jugador menos; el delantero cometió dos faltas en 18 minutos.

En el 25’, los dirigidos por Hernán Cristante aumentaron la ventaja con un centro de Pablo Barrera fuera del área, que recibió Leonardo Sequeira y remató de cabeza, con lo que venció a González.

En el tiempo agregado, Juárez tuvo su única oportunidad de disminuir la ventaja contra ellos: un penal a su favor. Darío Lezcano cobró desde los once pasos, pero fue detenido por Washington Aguerre.

En la segunda mitad, los Bravos perdieron a un hombre más: Maximiliano Olivera se le barrió mal a David Cabrera, por lo que recibió una roja. Querétaro aprovechó la superioridad numérica y marcó dos goles más.

Ariel Nahuelpán marcó desde los once pasos, lo que fue su segundo gol consecutivo, y Sequeira cerró el marcador con el último tanto del encuentro.

Previa del Querétaro vs Juárez

Los Bravos de Juárez volvieron a perder en contra de Mazatlán FC en la penúltima jornada de la Liga BBVA MX, con la cual, el equipo de Chihuahua quedó sentenciado en tener que pagar los 80 millones de pesos como multa por terminar como último lugar de la tabla porcentual.

Ricardo Ferretti admitió que ha sido un fracaso total el actual torneo, pero aún mayor el no haber podido salir del último lugar de la tabla porcentual, el cual era su objetivo principal desde su llegada.

“Decepcionado, la verdad mal porque era uno de los grandes anhelos y grandes compromisos si no es que el mayor compromiso desde que llegué, la gente pensaba en porque uno llega ya está pensando en títulos y yo siempre mencione claramente aquí llegué a trabajar, a buscar resolver este problema pero uno no lo puede lograr”, mencionó triste Ferretti posterior a la derrota frente a Mazatlán .

A Ferretti se le cuestionó qué cara van a mostrar los Bravos de Juárez en la última jornada del torneo, cuando visite a Querétaro en un encuentro donde no se jueguen nada, en referencia a reducir la multa impuesta por la Liga BBVA MX por su mal desempeño, pero el técnico brasileño recalcó que la vergüenza deportiva nunca se tiene que perder.

“Tenemos que pelear, la vergüenza deportiva es lo que nunca se debe de perder, esa forma amateur de ver el fútbol, no sólo a través del dinero, no sólo a través de la fama sino otra vez de esto de representar una institución con vergüenza deportiva, y dejar todo en la cancha, esa vergüenza deportiva no se debe de dejar nunca, espero que el próximo partido aún con todo lo que ha pasado los jugadores y estoy seguro que lo van hacer”, confesó “Tuca” de cara a la jornada 17.

Ferretti no quiso mencionar si continuará para el próximo torneo, al mencionar que al cierre del actual se sentará con la directiva para hacer un recuento del Clausura 2022.

