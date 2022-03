Querétaro sigue en la Liga MX, pero recibe fuertes castigos

Querétaro ya conoce su destino en la Liga MX tras los actos de violencia ocurridos el pasado fin de semana. En medio de rumores que apuntaban a la desafiliación de los “Gallos Blancos” de la Liga MX, finalmente se dieron a conocer de manera oficial las consecuencias que tendrá que pagar el club, entre las que se encuentran vetos, multas y suspensiones.

Durante la conferencia de prensa en la que dieron la cara Mikel Arriola y Yon de Luisa, presidentes de la Liga MX y Federación Mexicana de Futbol (FMF), respectivamente, ambos culparon a la empresa privada de seguridad y al anonimato de las barras por lo ocurrido en el partido entre Querétaro y Atlas. Asimismo, dieron a conocer los castigos para el equipo.

Por la familia y el futbol, fomentemos la paz en el futbol mexicano

“Es obligación de esta presidencia tomar medidas enérgicas para proteger a nuestros jugadores. A partir de hoy se implementarán medidas que marcarán un antes y un después. Estamos enfrentando el problema de frente. Se dio derecho de audiencia a los clubes y se escucharon testimonios de comisarios. Hubo omisiones y el club es el principal responsable. Los hechos pusieron en riesgo la vida de muchos y dañaron la imagen del fútbol mexicano a nivel internacional”, comentaron al inicio de la conferencia.

Querétaro recibió un veto de 1 año en el estadio La Corregidora, tiempo en el que no podrán contar con aficionados, ya sean que decidan jugar en casa o mudarse de manera temporal a otro estadio, situación que también aplicará para el cuadro femenil y los diferentes planteles de fuerzas básicas.

En lo económico, Gallos Blancos deberá pagar una multa de 1.5 millones de pesos. En cuanto al partido que quedó suspendido, se decretó que Atlas se quedará con el triunfo por marcador de 3-0.

De igual manera, se anunció que Jorge Hank tomará al club, pero tendrá un plazo de un año para vender al equipo, en caso de no encontrar un comprador, será la propia liga la que se encargue de otorgar la licencia de afiliación a un nuevo dueño. Por su parte, la directiva actual de Querétaro será suspendida por cinco años por la Femexut, lo que incluye a Adolfo Ríos.

Al ser cuestionado sobre tomar la decisión de no desafiliar al Querétaro, Arriola aseguró que la intención era castigar a los responsables y no hacer pagar a nadie más. Incluso, recordó el caso de Veracruz como ejemplo de lo que buscan evitar.

“Todavía no se resuelve lo de Veracruz, todavía hay jugadores esperando que se les pague, todavía está en litigio. Lo que queremos es no hacer pagar a los jugadores del club Querétaro y a las jugadoras. La responsabilidad es de la directiva, no a los desarrollos deportivos. Claramente es por eso que se tomó la decisión de ir por los responsables”, explicó el presidente de la Liga MX.

En lo que se refiere a las barras de Querétaro, las mismas tendrán un veto de tres años en calidad de local y un año en partidos de visitante. Las personas que sean encontradas culpables por las autoridades serán vetados de por vida de cualquier partido autorizado por la FMF y lo mismo pasará en casos futuros. Por su parte, los grupos de animación de Atlas no podrán asistir a juegos fuera del estadio Jalisco durante los próximos seis meses.

De igual manera, se comentó que se le exigirá a los clubes que generen identidades para cada uno de los miembros de los grupos de animación de sus equipos, contar con equipo de reconocimiento facial y la prohibición a todos los equipos en el apoyo de cualquier tipo a estos grupos.

“Queremos obligarlos a dejar el anonimato, no queremos criminales disfrazados de grupos de animación, estamos muy atentos de la actividad de la fiscalía de Querétaro. Hubo una violencia extraordinaria que no habíamos visto en un partido de futbol mexicano”, comentó Arriola.