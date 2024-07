Alineaciones confirmadas Querétaro vs Chivas | Jornada 3 del Apertura 2024

Este martes 16 de julio del 2024, comienza la actividad de la jornada 3 del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX. Los partidos que se disputan; Querétaro vs Chivas, Atlas vs Santos, Pachuca vs Atlético San Luis, Puebla vs León, Cruz Azul vs Tijuana, Juárez vs Pumas, Necaxa vs Monterrey, Toluca vs Mazatlán y Tigres vs América.

Uno de los juegos más llamativos es el Querétaro vs Chivas pues se enfrentan los dos equipos que van al fondo de la tabla. El partido se va a disputar en el Estadio Corregidora en punto de las 19 horas tiempo del centro de México.

Alineación de Querétaro

Mauro Gerk manda la siguiente alineación para poder conseguir su primera victoria del torneo.

Portero: Allison

Defensas: Pelaza, Vázquez, Venegas, Escamilla y Mendoza

Mediocampistas: Medina Lertora, Rio y Barrera



Delanteros: Loba

Alineación de Chivas

Fernando Gago manda la siguiente alineación para poder buscar su primera victoria del torneo.

Portero: Rangel

Defensas: Castillo, Orozco, Sepúlveda y Chávez



Mediocampistas: González, Gutiérrez, Govea, Alvarado y Cowell

Delanteros: Chicharito

Así llega Querétaro y Chivas

Querétaro llega ubicado en el último lugar de la tabla con cero puntos tras las primeras dos jornadas. En la jornada 1 terminó perdiendo ante Tijuana 2-1 como local. En la jornada dos, terminó cayendo ante el América 3-1.

Por otra parte, Chivas llega ubicado en el lugar 16 de la tabla con un punto tras empatar en la primera jornada con Tijuana pero perder en la segunda jornada con Tijuana 4-2.