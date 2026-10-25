Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
QUIERO VER
Fútbol

Querétaro vs Cruz Azul: VER EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 25 de octubre; partido de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Cruz Azul visita a Querétaro en busca de otro triunfo para afianzarse entre los cuatro primeros, mientras Gallos necesita reaccionar para defender su lugar en la Liguilla

Gemini_Generated_Image_1wsed71wsed71wse.jpeg
Cruz Azul visita Querétaro en el cierre de la Jornada 14.|Especial

Escrito por: Ariel Velázquez

Cruz Azul visita este domingo 25 de octubre al Querétaro en el Estadio Corregidora, en un partido de la Jornada 14 del Apertura 2026 que enfrenta dos equipos con urgencias distintas. La Máquina quiere consolidarse en la parte alta de la clasificación, mientras Gallos Blancos necesita recuperar terreno para no comprometer su presencia en la Liguilla.

Querétaro llega después de perder 2-1 ante Atlético de San Luis en el Clásico de la 57. El gol de penal de Alí Ávila no alcanzó para rescatar un punto y el tropiezo dejó al equipo queretano con 20 unidades, en el octavo puesto. Después de dos derrotas consecutivas, los locales necesitan reaccionar ante uno de los rivales más exigentes del torneo.

Cruz Azul, por su parte, atraviesa un momento favorable. La victoria por 2-1 ante Pachuca en el Estadio Hidalgo, con anotaciones de Gabriel Fernández y Andrés Montaño, significó su segundo triunfo consecutivo. Con 23 puntos, los celestes ocupan el tercer lugar y buscan sumar para mantenerse en la pelea por los primeros puestos antes de la recta final de la fase regular.

El historial reciente también favorece a La Máquina. En sus últimos cinco enfrentamientos, Cruz Azul consiguió tres victorias y hubo dos empates, sin triunfos para Querétaro. Además, los celestes acumulan cinco visitas consecutivas al Corregidora sin perder, con tres victorias y dos empates desde agosto de 2020. Gallos intentará romper esa racha ante su público en un duelo que puede pesar en la pelea por los puestos de Liguilla.

Tags relacionados
Resto de la Liga MX Cruz Azul Querétaro

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

CHAPECOENSE VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| ⁠Chapecoense vs Fluminense

Ver en vivo
2:55 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

1:55 p. m.
26 OCT
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
26 OCT
HDP HIJOS DE LA PASIÓN.jpeg

HDP| Hijos de la Pasión

4:55 p. m.
26 OCT
LA MESA PROTA 9:00 PM 5 OCT.jpeg

La Mesa Protagonista

8:55 p. m.
26 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
26 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

1:55 p. m.
27 OCT
deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

4:50 p. m.
27 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
27 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

1:55 p. m.
28 OCT
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
28 OCT
TOLUCA VS XOLOS LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Toluca vs Xolos Live Previo

5:55 p. m.
28 OCT
TOLUCA VS XOLOS HORA.png

Liga BBVA MX| Toluca vs Xolos EN VIVO

6:46 p. m.
28 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
28 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

1:55 p. m.
29 OCT