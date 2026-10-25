Querétaro vs Cruz Azul: VER EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 25 de octubre; partido de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Cruz Azul visita este domingo 25 de octubre al Querétaro en el Estadio Corregidora, en un partido de la Jornada 14 del Apertura 2026 que enfrenta dos equipos con urgencias distintas. La Máquina quiere consolidarse en la parte alta de la clasificación, mientras Gallos Blancos necesita recuperar terreno para no comprometer su presencia en la Liguilla.

Querétaro llega después de perder 2-1 ante Atlético de San Luis en el Clásico de la 57. El gol de penal de Alí Ávila no alcanzó para rescatar un punto y el tropiezo dejó al equipo queretano con 20 unidades, en el octavo puesto. Después de dos derrotas consecutivas, los locales necesitan reaccionar ante uno de los rivales más exigentes del torneo.

Cruz Azul, por su parte, atraviesa un momento favorable. La victoria por 2-1 ante Pachuca en el Estadio Hidalgo, con anotaciones de Gabriel Fernández y Andrés Montaño, significó su segundo triunfo consecutivo. Con 23 puntos, los celestes ocupan el tercer lugar y buscan sumar para mantenerse en la pelea por los primeros puestos antes de la recta final de la fase regular.

El historial reciente también favorece a La Máquina. En sus últimos cinco enfrentamientos, Cruz Azul consiguió tres victorias y hubo dos empates, sin triunfos para Querétaro. Además, los celestes acumulan cinco visitas consecutivas al Corregidora sin perder, con tres victorias y dos empates desde agosto de 2020. Gallos intentará romper esa racha ante su público en un duelo que puede pesar en la pelea por los puestos de Liguilla.

