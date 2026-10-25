HORA EXACTA para ver Querétaro vs Cruz Azul por la Jornada 14 del Apertura 2026; qué opciones de transporte hay para llegar al Estadio Corregidora

Hoy domingo 25 de octubre, desde la cancha de La Corregidora, Querétaro y Cruz Azul se enfrentan en acciones de la Jornada 14 del Apertura 2026; la hora exacta para el silbatazo inicial está programada para las 19:00 horas.

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¿Cómo llegan Querétaro y Cruz Azul a la Jornada 14?

Club de Futbol Cruz Azul (4° lugar - 23 puntos): La Máquina llega motivada tras conseguir una importante victoria de 1-2 como visitante ante Pachuca el pasado miércoles 21 de octubre. Con 13 partidos disputados, los celestes se ubican en el cuarto puesto de la tabla general y buscan sumar de a tres para acercarse al liderato y asegurar boleto a la Liguilla.

Querétaro Futbol Club (8° lugar - 20 puntos): Los Gallos Blancos llegan con un escenario favorable; suman 20 unidades, pero cuentan con un partido menos (12 disputados). Se encuentran en la octava posición y aprovecharán la localía para intentar empatar en puntos a Cruz Azul, lo que los metería de lleno en la pelea por los primeros puestos.

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Opciones de transporte para llegar al Estadio Corregidora

En cuanto a las opciones de transporte para llegar al Estadio Corregidora, varias líneas del sistema Qrobús pasan cerca o te dejan en las inmediaciones del inmueble. Entre ellas destacan las rutas C-29, C-57, C-68, T-04 y T-06, así como las rutas C-51, R301, R302, S-60 y T-02; o bien, la C-23, C-29 y C-47 si vienes desde el municipio de Corregidora.

Para planear mejor tu trayecto, puedes consultar las actualizaciones en tiempo real y trazar tu ruta de forma directa en la página oficial del sistema Qrobús.

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