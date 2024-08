Fecha y hora para ver Querétaro vs Cruz Azul EN VIVO | Jornada 5 del Apertura 2024

Este viernes 23 de agosto del 2024, arranca la actividad de la jornada 5 del Apertura 2024 con todos los equipos de la Liga BBVA MX. Aunque, desde el pasado viernes 16 de agosto del 2024, se reanudó la actividad del Apertura 2024 con tres partidos, los cuales fueron: Puebla vs Rayados, Tijuana vs Santos y Atlético de San Luis vs Querétaro.

Los partidos que se van a disputar en el fin de semana son: Querétaro vs Cruz Azul, Mazatlán vs Pachuca, Tijuana vs Monterrey, Necaxa vs Juárez, León vs os, Atlas vs Pumas, Tigres vs Chivas, América vs Puebla y Toluca vs Atlético San Luis.

La actividad de este viernes 23 de agosto comienza con los juegos de: Querétaro vs Cruz Azul, Mazatlán vs Pachuca y Tijuana vs Monterrey.

Fecha y hora para ver Querétaro vs Cruz Azul

Uno de los juegos más llamativos de este viernes es el de Querétaro vs Cruz Azul, partido que se disputará en punto de las 19 horas tiempo del centro de México. El encuentro se jugará en el Estadio la Corregidora.

El equipo de la Máquina llega invicto en el torneo mexicano. Además, registra ocho partidos consecutivos sin conocer la derrota. Por lo que llega como el equipo favorito a poder llevarse los tres puntos.

Por otra parte, Querétaro ha perdido todos sus partidos del torneo Apertura 2024. Llega en el último lugar de la tabla y busca recomponer su camino. Aunque, el pasado domingo 18 de agosto del 2024, terminó siendo goleado 4-0 ante el Atlético de San Luis.

