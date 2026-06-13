Las vacaciones exprés que hoy hacen soñar a Estados Unidos con el Mundial 2026: la historia de Balogun

Estados Unidos debutó con una imponente victoria 4 a 1 sobre Paraguay en una contienda que contó con un hombre que definitivamente se llevó varias miradas en el primer partido del seleccionado en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Se trata nada más y nada menos que de Folarin Balogun, futbolista norteamericano que pudo marcar un doblete ante el seleccionado de la Conmebol.

Su historia, sin lugar a dudas, es bastante sorprendente. Por cosas de la vida y aunque pareciera casualidad, el jugador de 24 años terminó naciendo en los Estados Unidos. Su madre es nigeriana y durante su gestación, ella tomó la decisión de viajar a suelo norteamericano.

En aquel momento, algunos inconvenientes vinculados con el vuelo de regreso a Inglaterra provocaron que esta joyita finalmente naciera en Nueva York.

¿Cuál ha sido la trayectoria de Folarin Balogun?

El actual delantero del Mónaco de Francia tuvo un recorrido futbolístico en Inglaterra. Viviendo en Londres tuvo la posibilidad de dar sus primeros pasos en las filas de Arsenal, equipo con el que pudo jugar en el plantel de Primera División.

Folarin Balogun celebrando un gol ante Paraguay.|MexSport

Pero su estadía no duró mucho. Fue transferido al Middlesbrough para luego recalar en la liga francesa donde tuvo un rendimiento destacado vistiendo los colores del Stade Reims.

Debido a sus registros frente al arco contrario, fue seducido por el equipo del principado, club en donde ha podido disputar, por lo menos, 91 encuentros, anotar en 31 oportunidades y además participar de 13 asistencias, una cifra que ilusiona a cualquier cazatalentos.

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Las sensaciones de Balogun después de su debut mundialista

Después de disfrutar una noche maravillosa, el atacante conversó en declaraciones suministradas en el sitio oficial de la FIFA en donde se refirió a lo sucedido ante los paraguayos. “Algo con lo que soñé durante mucho tiempo. Me comprometí con Estados Unidos y parte de ello era querer jugar en los escenarios más importantes y recompensar a los aficionados", comenzó.

"Para mí significa muchísimo jugar frente a nuestra afición un Mundial en casa. Estoy muy feliz y muy orgulloso de todos. Es fundamental haber superado los nervios del primer partido, y así lo hicimos. Estoy seguro de que nos vendrá muy bien”, aseguró.

