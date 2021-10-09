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¿Quién es Deontay Wilder? Estadísticas y últimas peleas

La Casa del Boxeo está de manteles largos, no te puedes perder por Azteca Deportes el tercer capítulo de la rivalidad entre Tyson Fury y Deontay Wilder.

Fury Wilder 3 box
LAS VEGAS, NEVADA - OCTOBER 06: Deontay Wilder speaks during the press conference at MGM Grand Garden Arena on October 06, 2021 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images)|Mikey Williams/Top Rank Inc/Top Rank via Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

Se viene un combate espectacular. Esta noche se ven las caras por tercera vez, Tyson Fury y Deontay Wilder, pelea que podrás seguir por las pantallas de Azteca Deportes y la Casa del Boxeo: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App Oficial de Azteca Deportes.

¿Quién es Deontay Wilder?

Deontay Wilder es un boxeador estadounidense que pelea en la categoría de los pesos pesados desde el 15 de noviembre de 2008, cuando a los 23 años debutó como profesional. Carrera que ha sido más que prestigiosa pues apenas acumula un empate y una derrota en 44 duelos disputados.

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Previo a su entrada al profesionalismo, en agosto de ese mismo, en los Juegos Olímpicos de Beijing, el púgil se adjudicó la medalla de bronce, de aquí es donde viene su apodo “El Bombardero de Bronce”.

Estadísticas de Deontay Wilder

El boxeador de 35 se ha subo al ring un total de 44 ocasiones, en las que suma 42 victorias, 41 de ellas por la vía del nocaut, un empate y una derrota. Suma múltiples galardones como ser tres veces el ganador del premio Knockout of the Year de Premier Boxing Champions en 2016, 2017 y 2019; además del mismo reconocimiento en 2019 por la revista Ring.

Ocupó el título de peso pesado de la CMB entre 2015 y 2020, con diez defensas exitosas, cosa que no conseguía desde 2004. Desde mayo de este año, BoxRec lo tiene clasificado como el tercer mejor peso pesado del mundo y el noveno mejor libra por libra.

Últimas peleas de Deontay Wilder

El primer capítulo de esta polémica rivalidad entre Tyson Fury y Wilder ocurrió el 1 de diciembre de 2018, en el Staples Center de Los Ángeles California, pelea que resultó en empate, primero en la carrera del estadounidense.

Posterior a aquel épico duelo, defendió el título de los pesos pesados ante Dominic Breazeale y Luis Ortiz, en ambas ocasiones salió vencedor por la vía del nocaut, para entonces volverse a ver las caras ante Fury.

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Ahora en Las Vegas, Nevada, el el MGM Grand, Grand Garden Arena, se vieron las caras por segunda ocasión el 22 de febrero de 2020, previo a la pandemia, ahora la victoria fue para el inglés y con esto perdió el cinturón.

Tyson Fury vs Deontay Wilder

Este sábado, se realizará el tercer capítulo entre estos gigantes del ring, combate que será espectacular y que podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes y la Casa del Boxeo: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App Oficial de Azteca Deportes.

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