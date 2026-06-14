Quién es Johnny Placide y por qué México tiene un terrorífico recuerdo de él

La oficialización de las nóminas de jugadores para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y el debut de Haití vs Escocia por el Grupo C, trajo de vuelta a la memoria colectiva uno de los episodios más incómodos en la historia moderna de la Selección Mexicana.

El director técnico de la Selección Nacional de Haití, Sébastien Migné, ratificó la inclusión del veterano guardameta Johnny Placide dentro de la lista definitiva de veintiséis futbolistas convocados para la justa mundialista, mismo arquero que dejó eliminado a México en los Preolímpicos 2008 para clasificar a los Juegos Olímpicos de Beijíng.

|Crédito: Mexsport

El nombre de Placide, quedó grabado de forma permanente en los registros del fútbol mexicano el 16 de marzo de 2008 en el estadio de Carson, California. En aquella fecha el conjunto dirigido por Hugo Sánchez necesitaba derrotar a Haití por una diferencia de cinco anotaciones en el torneo Preolímpico para clasificar a los Juegos Olímpicos y a pesar de que la escuadra mexicana generó decenas de oportunidades claras de gol sobre el césped, el joven guardameta haitiano en aquél entonces, completó una actuación monumental de más de diez atajadas directas.

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Placide, figura de Haití frente a Escocia en su debut en el Mundial 2026

El seleccionado de CONCACAF ya vio acción en la justa mundialista y Placide fue protagonista en el debut frente a Escocia aunque no pudo evitar la caída definitiva de su país. Además, las últimas estadísticas de las eliminatorias de la Concacaf confirmaron también que la vigencia del portero caribeño se mantiene intacta en los planos de alta exigencia competitiva.

En esta última oportunidad, Johnny se transformó nuevamente en el verdugo directo pero esta vez de Costa Rica al sellar el pase de Haití a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por encima del conjunto tico que tras esa buena actuación del portero, terminó quedandosé afuera del certamen.

Ahora, Haití medirá fuerzas ante potencias como Marruecos y Brasil, duelos en donde Placide podrá poner nuevamente a prueba su vigencia debajo de los tres palos.