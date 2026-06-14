Así le ha ido a México cada vez que enfrentó a Corea del Sur en Mundiales

La proximidad del segundo compromiso oficial dentro del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre México y Corea del Sur reavivó el análisis de los antecedentes estadísticos entre ambos seleccionados involucrados ya que hay varios partidos recientes durante los últimos mundiales.

El balance histórico presenta una tendencia sumamente favorable para la escuadra mexicana cada vez que mide sus fuerzas ante el conjunto asiático, e historial de enfrentamientos directos entre el equipo nacional y los Tigres de Asia dentro de la máxima justa mundialista registra únicamente dos capítulos formales hasta la fecha.

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Los duelos entre México y Corea del Sur en Mundiales

México 3-1 República de Corea - Francia 1998

Este encuentro fue el primero que jugó México con un rival de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC, por sus siglas en inglés). Se enfrentaron en la cancha del Stade Gerland, en Lyon, Francia y con goles de Ricardo Peláez y un doble de Luis Hernández, el equipo mexicano se quedó con la victoria frente a Corea del Sur.

Durante dicho mundial, el equipo mexicano terminó la fase de grupos en el segundo lugar, mientras que Corea acabó último y terminó su participación en la primera fase. El sueño de la Selección Mexicana culminó en octavos de final al caer contra Alemania por marcador de 2-1.

México 2-1 República de Corea - Rusia 2018

Tuvieron que pasar 20 años para que México y Corea del Sur se volvieran a ver las caras en una Copa Mundial. Dicho partido también fue por fase de grupos y el combinado nacional ganó gracias a los goles de Carlos Vela y Javier Hérnández. Por su parte, para el conjunto asiático marcó su actual capitán, Heung-Min Son.

Historial general entre México y Corea del Sur