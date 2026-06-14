Así le ha ido a México cada vez que enfrentó a Corea del Sur en Mundiales
La Selección Mexicana enfrentará a Corea del Sur en lo que será la segunda fecha del Grupo A en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
La proximidad del segundo compromiso oficial dentro del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre México y Corea del Sur reavivó el análisis de los antecedentes estadísticos entre ambos seleccionados involucrados ya que hay varios partidos recientes durante los últimos mundiales.
El balance histórico presenta una tendencia sumamente favorable para la escuadra mexicana cada vez que mide sus fuerzas ante el conjunto asiático, e historial de enfrentamientos directos entre el equipo nacional y los Tigres de Asia dentro de la máxima justa mundialista registra únicamente dos capítulos formales hasta la fecha.
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Los duelos entre México y Corea del Sur en Mundiales
México 3-1 República de Corea - Francia 1998
Este encuentro fue el primero que jugó México con un rival de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC, por sus siglas en inglés). Se enfrentaron en la cancha del Stade Gerland, en Lyon, Francia y con goles de Ricardo Peláez y un doble de Luis Hernández, el equipo mexicano se quedó con la victoria frente a Corea del Sur.
Durante dicho mundial, el equipo mexicano terminó la fase de grupos en el segundo lugar, mientras que Corea acabó último y terminó su participación en la primera fase. El sueño de la Selección Mexicana culminó en octavos de final al caer contra Alemania por marcador de 2-1.
México 2-1 República de Corea - Rusia 2018
Tuvieron que pasar 20 años para que México y Corea del Sur se volvieran a ver las caras en una Copa Mundial. Dicho partido también fue por fase de grupos y el combinado nacional ganó gracias a los goles de Carlos Vela y Javier Hérnández. Por su parte, para el conjunto asiático marcó su actual capitán, Heung-Min Son.
Historial general entre México y Corea del Sur
- México 0-1 República de Corea - Amistoso 1980
- México 4-0 República de Corea - Amistoso 1981
- México 1-2 República de Corea - Amistoso 1985
- México 2-1 República de Corea - Amistoso 1985
- México 4-2 República de Corea - Amistoso 1989
- México 0-0 República de Corea - Juegos Olímpicos de Atlanta 1996
- México 3-1 República de Corea - Copa Mundial de Francia 1998
- México 1-1 República de Cora - Amistoso 1999
- México 1-2 República de Corea - Copa Confederaciones 2001
- México 2-4 República de Corea - Copa Oro 2002
- México 0-1 República de Corea - Juegos Olímpicos de Atenas 2004
- México 0-1 República de Corea - Amistoso 2006
- México 0-0 República de Corea - Juegos Olímpicos de Londres 2012
- México 4-0 República de Corea - Amistoso 2014
- México 0-1 República de Corea - Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016
- México 2-1 República de Corea - Copa Mundial de Rusia 2018
- México 6-3 República de Corea Juegos Olímpicos de Tokyo 2020
- México 3-2 República de Corea - Amistoso 2022
- México 2-2 República de Corea - Amistoso 2025