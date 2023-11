Messinho es la nueva promesa del futbol brasileño

La Selección Brasileña Sub 17 inició con el pie izquierdo su andar en el Mundial de la categoría que se celebra en Indonesia, los sudamericanos cayeron en su presentación contra Irán pero luego retomaron el rumbo. En la segunda ronda de la fase de grupos se impusieron con facilidad y de forma aplastante a Nueva Caledonia por marcador de 9-0. El viernes 17 de noviembre enfrentan a Inglaterra, primera del Grupo C.

El desempeño de Estevão Willian no ha pasado desapercibido durante la competición y el joven delantero nacido en 2007 ya comienza a generar interés de los grandes clubes europeos como opción a futuro. Apodado ‘Messinho’ por las similitudes de su juego con las de su gran ídolo Lionel Messi, el precoz talento brasileño se apuntó tres asistencias y un gol en el más reciente partido disputado por la verdeamarela.

Las acciones más famosas en la NFL | Ritualízate con Andy Sola | Capítulo 5

Te puede interesar: La figura de Cruz Azul que quedaría libre tras la eliminación del Apertura 2023

“Prefiero que me llamen Estevão Willian porque es mi nombre. El apodo surgió porque me gusta mucho Messi. Es alguien en el que me he inspirado y he tratado de fijarme en lo que hacía”, confesó el jugador recientemente. “Mi sueño sería ir a Europa y jugar en el Barcelona”, dijo el futbolista por el que Palmeiras, su actual club, ha rechazado ya tres ofertas del París Saint-Germain.

¿Cuánto ofreció el PSG por Messinho?

De acuerdo a reportes, el París Saint-Germain ha buscado a ‘Messinho’ hasta en tres ocasiones. En la primera ocasión ofreció 30 millones de euros, después 40 y finalmente 45. Sin embargo, el Palmeiras desea extender al joven talento y subir la vara en cuanto a cláusula se refiere, llevándola por arriba de los 50 millones de euros. Si Brasil continúa avanzando en el Mundial Sub 17 y las actuaciones de Estevão Willian siguen dando de que hablar, el precio seguirá al alza.

Te puede interesar: Lo que necesita México para avanzar a la siguiente ronda del Mundial sub-17