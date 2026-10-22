¿Quién es Renato Paiva, estratega que consiguió 6 triunfos consecutivos con Santos Laguna?

Aunque en redes sociales el personaje viral alrededor de Santos Laguna es el joven Aleco Irarragorri, el equipo cambió gracias al trabajo de su director técnico. Aunque Renato Paiva ya había estado en el futbol mexicano, este proceso con los laguneros está quedando en la memoria de los aficionados de la liga. Así luce la trayectoria del estratega europeo.

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¿Quién es Renato Paiva, DT del Santos Laguna?

El técnico portugués del club de la Comarca Lagunera tiene 56 años y vive su tercera experiencia con un equipo mexicano. Con León dirigió en el Apertura 2022 y se fue sin pena ni gloria. Esto para posteriormente regresar a la Liga BBVA MX con Toluca, sitio donde estuvo todo el 2024. Aunque las cosas fueron mejor que con los leoneses, quedó eliminado ambos torneos en cuartos de final… gracias a Chivas y América.

Sin embargo, antes de su llegada a México, solamente tuvo una experiencia con un equipo de primera división. Esto fue con el Independiente del Valle de Ecuador, donde estuvo año y medio. Todo esto al remarcar que su etapa como entrenador la hizo con un proceso completo en Benfica. Dirigió en categorías como la U17, U19 y el equipo B del club grande de Portugal.

En ese sentido, México ha sido un sitio de importancia para Renato Paiva, pues es el país donde más ha dirigido (en cantidad de clubes) junto con Brasil… donde también ya trabajó con 3 clubes. Por ello, esta podría ser la nueva etapa fructífera para un hombre de Portugal que probó suerte en el otro lado del mundo. Hoy, aunque no ha hecho tanto ruido en lo viral del medio, los AlecoBoys le deben mucho a su nuevo estratega.

¿Qué le espera a los Santos de Renato Paiva en el cierre del Apertura 2026?

Lo lógico hubiera sido correr a Renato Paiva tras hilar 5 derrotas de continuo al inicio del semestre en la liga mexicana, pero la paciencia hizo que hoy Santos consiguiera 6 triunfos de manera consecutiva… lo cual es un récord histórico para la institución. Y así… cerrarán el torneo buscando el milagro de la clasificación, tomando en cuenta que marchan novenos con 19 puntos.