César Montes supera en valor a Santiago Giménez en Europa

La legión de elementos en Europa cada vez es mayor para la baraja de la Selección Mexicana, el último movimiento de Cesar Montes al Espanyol de Barcelona se convirtió en el fichaje más caro de LaLiga en el pasado mercado invernal; a su vez la llegada de Julian Araujo a las filas del Barcelona puede dar mayor calidad al combinado que dirige Diego Cocca en los próximos compromisos internacionales.

De acuerdo con la valorización de Transfermarkt, estos son los futbolistas de la Selección Mexicana que se cotizan con mayor precio en Europa. Un precio que fluctúa con base en el rendimiento de cada futbolista y en la proyección que puedan tener en el mercado futbolístico.

¿Quiénes son los futbolistas de la Selección Mexicana con más valor en Europa?

Dentro de la estimación del portal Transfermarkt, Edson Álvarez sigue siendo el elemento de la Selección Mexicana que más alto se cotizan en el fútbol europeo. Una evolución que ha ido a la alza desde su llegada al Ajax de la Eredivisie. Con su cuarta temporada el mediocampista cada vez llama más la atención de importantes clubes de la Premier League, lo que provocaría su salida en la próxima ventana de transferencias.

1.- Edson Álvarez | 35 millones de euros

2.- Hirving Lozano | 28 millones de euros

3.- Jesús Tecatito Corona |14 millones de euros

4.- Raúl Jiménez | 12 millones de euros

5.- César Montes | 7 millones de euros

6.- Santiago Giménez | 6 millones de euros

7.- Jorge Sánchez | 6 millones de euros

8.- Orbelín Pineda | 4 millones de euros

9.- Johan Vázquez | 3,6 millones de euros

10.- Andrés Guardado | 1,5 millones de euros

11.- Guillermo Ochoa | 1,2 millones de euros

Cabe destacar que, si bien no está en Europa, Javier Hernández podría volver a vestir la camiseta de la Selección Mexicana en los futuros compromisos, el delantero del Galaxy tiene un valor de 2 millones de euros.

La reciente evolución de Santiago Giménez con el Feyenoord, beneficia no sólo a su valor en el mercado de Europa, sino a la Selección Mexicana y los compromisos que estén por delante, no obstante, sus 12 goles con la camiseta del Feyenoord no le han alcanzado para superar el valor de César Montes o desempatarse de Jorge Sánchez en el Ajax, aunque las estimaciones varían constantemente, lo que provocaría que el mexicano llegara a cifras más altas.

Por su parte Diego Lainez aún podría considerarse como elemento del viejo continente, toda vez que su carta aún pertenece al Betis de LaLiga. El atacante, recientemente convocado para la Selección Mexicana , tiene un valor de 2,5 millones.