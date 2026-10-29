¿Quién pelea antes de Canelo Álvarez? Los boxeadores que estarán en la cartelera del 31 de octubre

Una cartelera de boxeo como la que se presenta en Kingdom Arena, en Riad, Arabia Saudita, nunca se había logrado. Ahora a 13 mil 892 kilómetros de distancia entre CDMX y la ciudad capital árabe habrá dos mexicanos exponiendo campeonatos del mundo como lo son Divino Espinoza y Jaime Munguía, quienes serán el preámbulo de la esperada reyerta de pesos supermedianos en la que aparece Canelo Álvarez para medir fuerzas ante Christian Mbilli monarca del CMB.

Por si fuera poco, Alan David Rey Picasso, peleador que logró mandar a visitar la lona a Naoya Inoue estará en el encordado casi al arranque de esta velada nombrada México contra el mundo.

Canelo Álvarez en su pelea 69 como profesional, estará respaldado por este gran grupo de peleadores mexicanos que convertirán el ring en un pedacito de México en la que todos van con la consigna de salir con la mano en alto.

Así Divino, campeón pluma de la Organización Mundial de Boxeo y oriundo de Jalisco; junto a Munguía, campeón supermediano Asociación Mundial de Boxeo y nacido en Tijuana harán todo para retener sus cetros y la noche será redonda si Canelo vuelve con una correa en su cintura.

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Divino vs Ricardo Blandón, pelea de título mundial de podrás ver por Box Azteca

Rafael Divino Espinoza con record de 28 victorias con 24 nocauts sin derrotas ni empates, enfrenta a Ricardo Blandón quien representa a su natal Managua, Nicaragua. Este peleador tiene marca de 21 victorias con 14 nocauts más seis derrotas.

Munguía vs Nikita Zon, con título de por medio

Jaime Munguía, nacido en Tijuana y ciudad que está volcada a ver al campeón 168 libras versión AMB, va a medirse al ruso Nikita Zon, que tiene marca de 12 victorias con 10 nocauts sin derrotas y con un empat

Rey Picasso choca ante Carl Martin

El boxeador Alan David Rey Picasso con record de 33 victorias con 18 nocauts más un empate y una derrota tendrá una llamativa pelea ante un filipino, se trata de Carl "Wonder Boy" Martin, que tiene una marca de 28 triunfos sin derrotas ni empates seguido de 21 nocauts

Horario y día de la transmisión de la pelea Canelo vs Mbilli

El combate de Canelo Álvarez en contra de Mbilli sucederá el sábado 31 de octubre y la transmisión en México a través de Azteca Siete arrancará desde las 11:00 am en un horario poco habitual pero estará en vivo desde Riad, Arabia Saudita.