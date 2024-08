¿Quién sería el rival del Club América en caso de avanzar a la Leagues Cup 2024?

Los Octavos de Final de la Leagues Cup 2024 comienzan este lunes 12 de agosto de 2024 y ya tenemos los horarios de enfrentamientos del torneo norteamericano.

Este pasado viernes 9 de agosto del 2024, finalizaron los partidos de 16avos de Final de la Leagues Cup 2024. Los partidos que se disputaron fueron: LAFC vs Austin FC, Whitecaps vs Pumas, Inter Miami vs Toronto, Tigres vs Pachuca, Seattle Sounders vs LA Galaxy, SJ Earthquakes vs Necaxa, New England Revolution vs New York City FC, Orlando City SC vs Cruz Azul, Philadelphia Unions vs CF Montreal, Cincinnati vs Santos, Columbus Crew vs Sporting KC, St. Louis City SC vs Portland Timbers, Mazatlán vs DC United, Toluca vs Houston Dynamo, Juárez vs Colorado Rapids y América vs Atlas.

Los equipos que avanzaron a Octavos son: LAFC, Pumas, Inter Miami, Tigres, Seattle Sounders, SJ Earthquakes, New York City, Cruz Azul, Philadelphia Union, Cincinnati, Columbus Crew, St. Louis City, Mazatlán, Toluca, Colorado Rapids y América.

¿QUIÉN SERÍA EL RIVAL DEL AMÉRICA SI PASA A CUARTOS?

América jugará ante St. Louis City este próximo 13 de agosto a las 8:30 hora del centro de México en lo que será el duelo de Octavos de Final de la Leagues Cup 2024.

Las Águilas ya se han enfrentado al equipo de la MLS, donde en la edición de 2023 derrotaron a Saint Louis 4-0 en la Jornada 2 del torneo en la Fase de Grupos.

En caso de avanzar a la siguiente fase, los de Coapa se enfrentarían en Cuartos de Final ante el ganador entre Toluca vs Colorado Rapids, por lo que se ganar los Azulcremas se podría tener un duelo de mexicanos en la tercera etapa del torneo.