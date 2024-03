¿Quién sería el rival de América o Chivas en cuartos de final de CONCACAF Champions Cup?

América recibirá a Chivas en el Estadio Azteca este miércoles 13 de marzo para conocer al equipo que llegará a los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup: Las Águilas llegan con tres goles de ventaja al duelo de vuelta, mientras que El Rebaño Sagrado sueña con la remontada en El Coloso de Santa Úrsula.

Quien resulte vencedor en la eliminatoria entre América y Chivas ya conoce su camino en el resto del torneo, ya que quedaron definidos los cruces para la CONCACAF Champions Cup. Además, Pachuca y Tigres, como equipos de la Liga BBVA MX, ya aseguraron su boleto a los cuartos de final; mientras que Rayados aún disputa la ronda de octavos de final.

Las diferencias entre Paunovic y Gago son evidentes en Chivas | En Caliente

¿Quién sería el rival de América o Chivas en los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup?

Quien resulte ganador de la serie América vs Chivas se medirá al vencedor de la llave de octavos de final Alajuelense vs New England Revolution; será el próximo jueves 14 de marzo cuando se defina al vencedor y clasificado a la ronda de cuartos de cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup; el conjunto de la MLS, tras el duelo de ida, tiene una ventaja de cuatro goles.

El Club América no ve acabada la serie de octavos de final de CONCACAF Champions Cup ante Chivas

El pasado miércoles 6 de marzo, América visitó a Chivas en el Estadio Akron y, con goles de Julián Quiñones, Diego Valdés y Henry Martín, se llevó ventaja de tres goles para el segundo duelo. A pesar de la diferencia, elementos de Las Águilas no ven finiquitada la serie de octavos de final; será este miércoles 13 de marzo cuando de disputen los segundos 90 minutos del Clásico Nacional de CONCACAF Champions Cup.

Tres días después, se llevará a cabo un Clásico Nacional: Chivas vs América, correspondiente a la jornada 12 del torneo Clausura 2024 de la Liga BBVA MX. El duelo del próximo sábado 16 de marzo en el Estadio Akron lo podrás disfrutar a través de la señal de Azteca 7 y las plataformas digitales de TV Azteca Deportes: sitio web y aplicación oficial, en punto de las 21:00 horas, en el tiempo del centro de la República Mexicana.

