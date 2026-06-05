Quiénes de los seleccionados de México que nacieron en Jalisco: la lista completa
No solo son los jugadores de Chivas los que nacieron en este estado, pues hay otros más que ni te imaginabas, incluso un ídolo americanista
México está más que listo para debutar el 11 de junio ante Sudáfrica en lo que será el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Pero antes de ello tiene un último examen la noche de este jueves 4 de junio ante Serbia. Un dato curioso que muchos desconocían de los 26 seleccionados es que algunos nacieron en Jalisco.
De los 26 convocados, 4 de ellos nacieron en diferentes municipios de Jalisco. Un dato que llama la atención es que solo un futbolista de Chivas es oriundo de donde es el club, como lo es Raúl “Tala” Rangel, ya que los otros 4 nacieron en diferentes estados, e incluso uno de ellos en Estados Unidos, el cual estuvo a punto de jugar en España.
- Raúl Rangel – Ciudad Guzmán, Jalisco
- Guillermo Ochoa - Guadalajara, Jalisco
- Israel Reyes – Autlán de Navarro, Jalisco
- César Huerta - Guadalajara, Jalisco.
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¿De dónde son originarios los 26 convocados de México?
México tiene en sus filas a 21 jugadores que nacieron en suelo mexicano, mientras que los otros 5 son oriundos de Estados Unidos, Argentina, España y Colombia. Estos 2 últimos son considerados como naturalizados, debido a que crecieron en su país de origen, hasta que fueron contratados por equipos de la Liga BBVA MX.
Porteros
- Raúl Rangel — Ciudad Guzmán, Jalisco
- Guillermo Ochoa — Guadalajara, Jalisco
- Carlos Acevedo — Torreón, Coahuila.
Defensas
- Jorge Sánchez — Torreón, Coahuila
- Israel Reyes — Autlán de Navarro, Jalisco
- César Montes — Hermosillo, Sonora
- Johan Vásquez — Navojoa, Sonora
- Jesús Gallardo — Heroica Cárdenas, Tabasco
- Mateo Chávez — San Pedro Garza García, Nuevo León.
Mediocampistas
- Erik Lira — Ciudad de México
- Orbelín Pineda — Coyuca de Catalán, Guerrero
- Álvaro Fidalgo — Asturias, España
- Brian Gutiérrez — Illinois, Estados Unidos
- Luis Romo — Ahome, Sinaloa
- Edson Álvarez — Tlalnepantla, Estado de México
- Obed Vargas — Alaska, Estados Unidos
- Gilberto Mora — Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
- Luis Chávez — Cihuatlán, Jalisco.
Delanteros
- Roberto Alvarado — Salamanca, Guanajuato
- César Huerta — Guadalajara, Jalisco
- Alexis Vega — Ciudad de México
- Julián Quiñones — Nariño, Colombia
- Guillermo Martínez — Celaya, Guanajuato.
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