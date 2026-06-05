Quiénes de los seleccionados de México que nacieron en Jalisco: la lista completa

México está más que listo para debutar el 11 de junio ante Sudáfrica en lo que será el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Pero antes de ello tiene un último examen la noche de este jueves 4 de junio ante Serbia. Un dato curioso que muchos desconocían de los 26 seleccionados es que algunos nacieron en Jalisco.

De los 26 convocados, 4 de ellos nacieron en diferentes municipios de Jalisco. Un dato que llama la atención es que solo un futbolista de Chivas es oriundo de donde es el club, como lo es Raúl “Tala” Rangel, ya que los otros 4 nacieron en diferentes estados, e incluso uno de ellos en Estados Unidos, el cual estuvo a punto de jugar en España.

Memo Ochoa nació en Guadalajara, Jalisco.|Guillermo Ochoa

Raúl Rangel – Ciudad Guzmán, Jalisco Guillermo Ochoa - Guadalajara, Jalisco Israel Reyes – Autlán de Navarro, Jalisco César Huerta - Guadalajara, Jalisco.

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¿De dónde son originarios los 26 convocados de México?

México tiene en sus filas a 21 jugadores que nacieron en suelo mexicano, mientras que los otros 5 son oriundos de Estados Unidos, Argentina, España y Colombia. Estos 2 últimos son considerados como naturalizados, debido a que crecieron en su país de origen, hasta que fueron contratados por equipos de la Liga BBVA MX.

Porteros



Raúl Rangel — Ciudad Guzmán, Jalisco

Guillermo Ochoa — Guadalajara, Jalisco

Carlos Acevedo — Torreón, Coahuila.

Defensas



Jorge Sánchez — Torreón, Coahuila

Israel Reyes — Autlán de Navarro, Jalisco

César Montes — Hermosillo, Sonora

Johan Vásquez — Navojoa, Sonora

Jesús Gallardo — Heroica Cárdenas, Tabasco

Mateo Chávez — San Pedro Garza García, Nuevo León.

Mediocampistas



Erik Lira — Ciudad de México

Orbelín Pineda — Coyuca de Catalán, Guerrero

Álvaro Fidalgo — Asturias, España

Brian Gutiérrez — Illinois, Estados Unidos

Luis Romo — Ahome, Sinaloa

Edson Álvarez — Tlalnepantla, Estado de México

Obed Vargas — Alaska, Estados Unidos

Gilberto Mora — Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Luis Chávez — Cihuatlán, Jalisco.

Delanteros



Roberto Alvarado — Salamanca, Guanajuato

César Huerta — Guadalajara, Jalisco

Alexis Vega — Ciudad de México

Julián Quiñones — Nariño, Colombia

Guillermo Martínez — Celaya, Guanajuato.

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