CONFIRMADO: Chivas sorprende y le arrebata futbolista a equipo de España

En los últimos torneos, Chivas ha tenido buen ojo para fichar a jugadores nacidos en Estados Unidos, pero con sangre mexicana; tal es el caso de un futbolista que contrató para el Clausura 2026 y que le arrebató a un equipo de España, que en ese tiempo era comandado por un viejo conocido, que regresa a dirigir en México.

Veljko Paunovic reveló en conferencia de prensa previo al duelo entre Serbia y México en el Estadio Nemesio Diez, que en más de 2 ocasiones quiso fichar a Brian Gutiérrez para dirigirlo en los equipos en los que estaba, entre ellos Real Oviedo, al cual ascendió a LaLiga la temporada pasada. Conoce los dos refuerzos que no esperaba Matías Almeyda en Rayados de Monterrey.

Brian Gutiérrez estuvo en el radar del Real Oviedo antes de fichar con Chivas.|@briangutierrez_11

“Estuve hablando con su representante para ficharlo recientemente en el [Real] Oviedo en el pasado verano. Es un jugador que conozco muy bien, que me alegra mucho que haya cumplido los procesos, primero con Chicago [Fire] y luego jugar con la selección”, mencionó el serbio en conferencia de prensa.

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Chivas, el destino de Brian Gutiérrez

Paunovic fue entrenador del Chicago Fire de 2015 a 2019 y fue en esa etapa donde conoció a Gutiérrez, quien de muy joven subió a entrenar con el primer equipo. Posteriormente, el entrenador de la Selección de Serbia se marchó a Reading y llegó a Chivas a finales de 2022.

Cuando el serbio estuvo en Chivas, también intentó fichar a Brian, pero nunca se llegó a un acuerdo. Con este antecedente, se da por hecho que el ahora seleccionado mexicano tenía como destino ser jugador del Rebaño, ya que fue previo al Clausura 2026 que llegó para reforzar al club.

El regreso de Veljko Paunovic a México

El exentrenador de Chivas y Tigres volverá a dirigir en México este jueves 4 de junio en el duelo entre Serbia y la Selección Nacional, duelo que se disputará en punto de las 8 de la noche en el Estadio Nemesio Diez. Veljko es el director técnico de su país, al cual se encargará de comandar para la Copa Mundial de 2030.