Los artistas que se presentarán en la Velada del Año 3

Todo listo para presenciar uno de los eventos más esperados en el mundo de la plataforma de streaming gamer, Twitch con la Velada del Año 3, organizada por Ibai Llanos, uno de los creadores de contenido más importante de habla hispana en el mundo.

La tercera edición de la Velada será protagonizada por los talentos más icónicos de la plataforma morada y YouTube, como las Rivers, Fernanfloo, German Gardemina, por mencionar algunos.

Será este 1 de julio cuando podamos presenciar los combates de alto impacto ante miles de espectadores en el Estadio Cívitas Metropolitano, casa del Atlético de Madrid y vía online a través de la cuenta oficial de Ibai Llanos en Twitch.

La Velada del Año no solo se enfocará en los combates de boxeo, sino que también ofrecerá a su público conciertos de artistas reconocidos mundialmente, por eso te presentamos a las estrellas que se presentarán en el magno evento.

Llanos ya presentó a seis de los ocho artistas que actuarán en La Velada del Año 3, de acuerdo con información del español, los siguientes artistas serán revelados esta semana a través de las cuentas del evento.

Quevedo

Rosario Flores

María Becerra

Estopa

Feid

Ozuna

Cartelera completa de los eventos para la Velada del Año 3

Ampeter vs Abraham Mateo: Con la lesión de Papi Gavi, Abraham Mateo será el nuevo contrincante de Ampeter para el primer combate de la Velada del Año.

Samy Rivers vs Marina Rivers: La streamer mexicana se prepará con el entrenador que estuvo con AriGameplays el año pasado y ahora Samy tratará de conseguir el segundo triunfo para México en el evento.

Fernanfloo vs Luzu: El Youtuber de El Salvador, Fernanfloo tendrá enfrente a un rival muy complicado, ¿Podrá el centroamericano llevarse la victoria arriba del cuadrilátero?

Misho vs Shelao: Las lesiones no se hicieron esperar en la Velada, y es que inicialmente se tenía contemplado a Viruzz, sin embargo por su lesión ocular el argentino no pudo llegar al combate y tuvo que ser sustituido por Misho Amoli.

Amouranth vs Mayichi: Este combate ha sido uno de los más esperados, Amouranth será la primera peleadora en representar a los Estados Unidos y enfrente tendrá a Mayichi, streamer española.

Coscu vs Germán Garmendia: La Pelea Estelar será protagonizada por estos dos hombres con amplia trayectoria en Youtube por parte de German y en Twitch, hablando de Coscu.