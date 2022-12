“Quiero comerme la Liga MX con Rayados” - Omar Govea

Continúan los movimientos entre los equipos del futbol mexicano rumbo al torneo Clausura 2023 de la Liga MX, siendo el mediocampista Omar Govea, la más reciente incorporación de los Rayados de Monterrey, quién llega en calidad de préstamo por parte del FC Voluntari de Rumania.

Govea, quién arribó a la “Sultana del Norte” el martes 20 de diciembre, ya presentó los exámenes físicos y pruebas médicas de rigor para posteriormente estampar su firma en el contrato que lo convirtió oficialmente en un elemento de “La Pandilla”

"Monterrey es un equipo que pelea por el campeonato. Voy a dar el máximo esfuerzo por cumplir las expectativas del Club, de estar arriba y conectar con la Afición". @96Govea 🗣️🔥



¡Mira las declaraciones completas de nuestro nuevo jugador! 💙 — Rayados (@Rayados) December 22, 2022

Altas expectativas de Govea con Rayados

El nuevo jugador del Monterrey declaró que sus expectativas con el equipo rayado son altas y que el regresar al futbol mexicano con ellos fue una decisión acertada, además de que desea mostrar un gran nivel en el Clausura 2023 y con ello hacer que se haga válida su opción de compra.

“Volver a Rayados es volver a un equipo que juega por campeonar, como siempre me visualicé, se que yo tomé una buena decisión, quiero vivir la experiencia, jugar mi primer Clásico, quiero comerme la Liga, eso es a lo que vine, estoy con opción a compra, espero que al final del préstamo digan que fue una buena decisión”

Quiere regresar a la Selección Mexicana

Si bien Govea reconoció que su vuelta a México fue algo que lo tomó por sorpresa al tener 26 años, sin embargo, espera que sus actuaciones con Rayados sean meritorias para conseguir un llamado a la Selección Mexicana, aunque prefiere centrarse en ganarse la confianza de Victor Manuel Vucetich, estratega del conjunto regiomontano.

“Cuando me fui esperaba no volver tan joven, las buenas actuaciones me pondrán en Selección Nacional, pero primero es impresionar al entrenador”

