Racing de Santander vs Valencia: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 11 de octubre, debut del Vasco Aguirre como técncio del Valencia, marcador online

Día vital para Javier Aguirre, día de debut para el director técnico mexicano con el Valencia y lo hará en patio ajeno y ante un rival directo por el no descenso; El Racing de Santander. Después de dejar grandes sensaciones en la pasada Copa Mundial de la FIFA 2026 con México, el 'Vasco' vuelve a sus terrenos y querrá iniciar con el pie derecho esta nueva aventura con el conjunto che. De momento, el Valencia es último de la general con cuatro puntos, sin embargo, una victoria lo saca de la zona de quema.

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