¡Filtrado! Tracklist Oficial y Completo del nuevo álbum de Eminem “The Death of Slim Shady”

El mundo del hip hop está en llamas. Una filtración ha revelado lo que parece ser el tracklist oficial y completo del próximo nuevo álbum de Eminem, titulado “The Death of Slim Shady”. La lista de canciones, aparentemente confirmada por un error en Apple Music, ofrece un vistazo sin precedentes a lo que los fanáticos pueden esperar del regreso del icónico rapero.

Tracklist The Death of Slim Shady (Coupe of the Grace):