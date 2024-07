Rafa Márquez buscaría revanchas con Selección Mexicana como técnico

Se terminó la era de Jaime Lozano como director técnico de la Selección Mexicana y, aunque no se ha oficializado nada, todo apunta a que Javier Aguirre será el nuevo estratega del equipo.

El ‘Vasco’ viviría su tercera etapa con selección, pero llegaría con un cuerpo técnico nuevo, pues Rafael Márquez, el histórico capitán mexicano, sería su auxiliar técnico.

Rafa Márquez quiere dirigir a la Selección Mexicana

El rumor de la llegada del Káiser comenzó hace pocos días, pero el Barcelona B, equipo donde dirigía Márquez confirmó que no continuará en su cargo como entrenador para la próxima temporada, por lo que parece que su llegada a la Selección Azteca es inminente.

Rafa Márquez llegaría a ser auxiliar técnico después de escribir su nombre en el futbol mexicano; jugó cinco mundiales como capitán representando a México, el único en la historia en lograrlo. Además, es el único defensa que marcó gol en tres Copas del Mundo distintas.

Con base en esto, Luis García entrevistó al estratega, donde aprovechó para preguntarle sobre la Selección Mexicana y su futuro. “Haber jugado cinco mundiales y no haber conseguido nada diferente es de las espinitas que se quedan, pero eso no quiere decir que me rinda, sigo luchando, pero ahora en esta nueva etapa como entrenador”, dijo, “ojalá un día la vida me pueda brindar ser entrenador de Selección Mexicana y conseguir eso que como jugador no conseguí”, agregó Márquez.

La Selección Mexicana que quiere Rafa Márquez

Las intenciones del futbolista retirado son claras: sí quiere llegar al banquillo de la Selección Mexicana y su primer paso para lograrlo podría ser siendo auxiliar técnico de Aguirre, quien justamente dirigió a Márquez y a México en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.

Pero los últimos años futbolísticos de la Selección Mexicana han dejado mucho que desear, tanto en la afición como en los sujetos involucrados en las decisiones y el propio Rafa le contó a García como quiere ver al equipo en un futuro próximo.

“Yo ansío ver una selección que tenga un equilibrio, que pueda encontrar una estabilidad. Tienen una camada de jugadores jóvenes que pueden intentar conseguir esa estabilidad. Hay que intentarlo, para que ojalá se llegue a un Mundial en casa siendo una Selección que podamos disfrutar y que pueda ir bien”, constató el Káiser.