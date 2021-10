Rafa Márquez confieza como Pep Guardiola lo corrió del Barcelona

La historia de Rafa Márquez en el futbol europeo es épica. El defensor mexicano conquistó todo con el Barcelona durante siete años, para convertirse en una de las leyendas más grandes del futbol de nuestro país.

Por si fuera poco, formó parte del plantel que consiguió el sextete, máximo logró para un equipo a nivel mundial. A partir de ese momento todo se vino abajo para el exseleccionado nacional, pues ya no entraba en planes de Pep Guardiola, quien tenía un año en el banquillo Culé.

El momento en que Iker Casillas y Jorge Campos intercambiaron playeras

“Ya no entraba en planes, Pep me dijo que me fuera": Rafa Márquez

“Me lesiono en la semifinal de la Champions League contra el Chelsea en el 2009, año en que se ganó el sextete. Yo era titular, pero cuando regreso de la lesión es que Pep deja de tomarme en cuenta, me llevaba a los juegos, pero me mandaba a la tribuna”, recordó Márquez, en el programa español El Chiringuito.

Te puede interesar: El club que pagaría 100 millones de euros por el ‘Chucky’ Lozano

“Eso empezó a desesperarme, mi mentalidad siempre era jugar y triunfar, no quería estar en la banca o en la tribuna. Cuando llegó el momento hablé con Pep y me dijo que confiaba en otros, que si me quería ir me fuera, que tenía las puertas abiertas, y me fui”, añadió.

Con el Barcelona, Rafa Márquez consiguió cuatro títulos de La Liga, una Copa del Rey, dos Super Copas de España, dos Champions League, un Mundial de Clubes y una Super Copa de Europa.

Te puede interesar: Xavi está preparado para dirigir al Barcelona: Pep Guardiola

En 2010 arribó a la MLS para el New York Red Bulls, y después regresó al futbol mexicano para conseguir el bicampeonato con el León en 2013 y 2014; para volver al equipo que lo vio nacer, el Atlas, y recitarse ahí con el conjunto de sus amores. Un histórico del futbol mexicano.