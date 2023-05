Rafa Márquez explotó contra el futbol mexicano y el proceso del Tata Martino

Rafa Márquez ha sido uno de los grandes exponentes en la historia de la Selección Mexicana, las Cinco Copas del Mundo avalan el rendimiento que tuvo a lo largo de su carrera profesional, donde ganó todo con el Barcelona y tuvo un segundo aire con León y Hellas Verona respectivamente.

El Káiser Azteca vive una nueva etapa en su vida como director técnico del Barcelona B; con buenos resultados ha logrado meter en la pelea al club blaugrana para buscar el ascenso. Sólo 7 derrotas a lo largo de la temporada, mantiene al equipo en tercer lugar de la clasificación general. Rafa Márquez es una voz más que autorizada para hablar de los menesteres de la Selección Mexicana, el estratega habló en entrevista sobre lo que ha sido el equipo nacional en los últimos años.

Las palabras de Rafa Márquez sobre la Selección Mexicana

Rafa Márquez habló en entrevista para ESPN, en donde habló del pasado proceso mundialista que tuvo a su cargo el Tata Martino; argumentando que el fracaso fue compartido con todos los que conformaron el equipo nacional. Por tanto, jugadores, cuerpo técnico y directivos fueron participes de uno de los peores mundiales en la historia de la Selección Mexicana.

“Ya en los últimos momentos no se veía una selección compacta, no se veía un buen nivel de juego. Entonces, yo creo que todos pensábamos que podía ir mal. Había más la idea de que podía terminar mal el proceso del Tata y pues bueno, al final de cuentas si no tienes un buen trabajo, si no haces bien las cosas, no puedes tener los resultados”, sentenció Rafa Márquez en entrevista.



La Liga MX en Europa

El Káiser Azteca aseguró que la Liga MX no tiene mucha relevancia en el panorama internacional, uno de los grandes factores para que no haya tantos mexicanos jugando en Europa. Mientras que la MLS cada vez gana mayor territorio para los equipo del viejo continente. Rafa Márquez consideró que no es un buen mercado el campeonato nacional para los clubes importantes.

“No es una liga o un mercado, mejor dicho, que interese a la gente. Europa obviamente les interesa más el mercado argentino o brasileño. Mientras no cambie cómo está organizado el futbol mexicano, va a ser difícil que volteen a verlo. No hay interés en el fútbol mexicano y si me ahorro las explicaciones de cómo funciona. Lamentablemente es la realidad de nuestro futbol, que hay poco interés de gente de Europa, pero creo que por lo mismo hay pocos jugadores mexicanos aquí en Europa”, dijo el técnico del Barcelona.