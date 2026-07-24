ÚLTIMO MOMENTO: David Medrano revela cuándo será el debut de Rafael Márquez como técnico de la Selección Mexicana

La etapa de Rafael Márquez en la Selección Mexicana de Futbol comenzó y ya tiene fecha para su debut como estratega principal del cuadro nacional. Será el próximo sábado 26 de septiembre cuando los ahora dirigidos por el ex jugador del FC Barcelona se enfrenten a la Selección de Colombia en Baltimore en uno de las Fechas FIFA que restan del 2026.

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Según información del periodista de TV Azteca Deportes; David Medrano, el que fuera auxiliar de Javier Aguirre en la Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá su primera prueba al mando de México ante uno de los combinados más potentes de todo el continente americano. Cabe recordar que, al ser Fecha FIFA, Márquez podrá echar mano de los jugadores mexicanos que militan en el futbol de Europa o como en el caso de Julián Quiñones, en el asiático.

La misma fuente señala que, México enfrentará en esa misma Fecha FIFA a Perú, Estados Unidos y Chile, antes de hacer su debut en noviembre en la Concacaf Nations League. Por otro lado, Colombia seguirá bajo el mando del argentino Néstor Lorenzo a quien renovaron hace unas horas en busca de la clasificación al Mundial 2030.

Viernes Botanero especial

Día especial para la marca número uno del futbol mexicano, el próximo viernes 24 de julio en punto de las 8:40 pm tenemos el debut de los Potros de Hierro del Atlante por la señal de TV Azteca Deportes. El cuadro azulgrana se verá las caras con el América en el Estadio Azteca y lo podrás disfrutar EN VIVO y GRATIS por Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.

Día: Viernes 24 de julio

Hora: 8:40 pm (previo) 9:00 pm (silbatazo inicial)

Tele: Azteca Siete

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