Rafa Márquez reforzaría al Barcelona B con portero mexicano

Rafael márquez comenzó con el pie derecho su primera aventura como director técnico, tras la goleada por 8-1 del Barcelona B sobre la UE La Jonquera y ahora que está realizando la pretemporada rumbo a la campaña 2022-2023, ‘El Kaiser’ ya tendría en la mira a un posible refuerzo mexicano.

Todo aprece indicar que el conjunto azulgrana comenzaría las negociaciones para fichar al portero mexicoestadoundiense, David Ochoa, quien juega para el Real Salt Lake de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

De acuerdo a reportes de Tom Bogert, insider de la MLS, el Barçca Atlètic estaría buscando los servicios del joven guardameta, pero también habría interés de otros equipos en Europa como el Manchester United de la Premier League de Inglaterra o el Mónaco de la Ligue 1 de Francia.

Además de estos clubes del Viejo Continente, equipos de la Liga MX como América, Xolos de Tijuana y Atlético de San Luis también tendrían en su órbita al arquero de 21.





Cabe señalar que el contrato de Ochoa vence a finales del 2022, cuando termina la temporada de la MLS, por lo que podría irse gratis al destino que él desee.

¿Quién es David Ochoa?

David Ochoa es un portero de padres mexicanos nacido en California, Estados Unidos el 6 de enero de 2001. Cuenta con 21 años de edad y 1.88 de estatura. Debutó con el Real Salt Salk en 2020 en el último partido de la temporada y en 2021 se convirtió en el arquero titular del equipo estadounidense.

El juvenil desarrolló toda su carrera con Estados Unidos en las selecciones ifneriores (sub 16, sub 18 y sub 20). Incluso, disputó el Torneo Preolímpico de Concacaf y la primera edición de la Liga de las Naciones con el equipo de las barras y las estrellas, pero en 2021 pidió su cambioo ante la FIFA para representar a la Selección Azteca.



Gerardo ‘Tata’ Martino ya ha contado con David Ochoa en la Selección Mexicana mayor durante los partidos contra Guatemala, Surinam y Jamaica, aunque no pudo debutar en ninguno.