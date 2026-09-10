Rafa Márquez REVELA lo que tendrán que hacer los jugadores para ser convocados a la Selección Mexicana
El nuevo DT de México habló en conferencia de prensa y mencionó lo que buscará en cada jugador para poder ser llamado a la selección mexicana en este nuevo procreso
En su presentación oficial como nuevo entrenador de la Selección Mayor de México, Rafael Márquez habló frente a los medios de comunicación y puntualizó cuáles serán los criterios innegociables para convocar a los futbolistas que vestirán la camiseta nacional.
"Busco la disposición. Cada uno de los jugadores tendrá que hacer su mejor esfuerzo en sus clubes para ser considerado, eso es lo principal; tienen que estar en su mejor nivel para poder pertenecer al equipo. Mientras haya más elementos en forma, habrá mayor competencia y aquí sacaremos el máximo de cada uno de ellos", sentenció el estratega.
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Trabajo conjunto con selecciones menores
Asimismo, Márquez destacó que mantendrá una estrecha coordinación con las categorías inferiores de la mano de Andrés Lillini, con la meta de inculcar la identidad del conjunto azteca desde edades tempranas:
"Qué representa ser Selección Nacional y cómo se tiene que ser seleccionado, eso va a ser sumamente importante. Hay una buena comunicación con Andrés, se ha demostrado en todo lo que se ha conseguido. Fortalecer los procesos de los chicos con más bases y procesos. Queremos permear hacia abajo para que, cuando lleguen los jugadores a Selección Mayor, cuenten con más herramientas y estén mejor capacitados".
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El camino de Rafa Márquez rumbo al Mundial 2030
El timonel mexicano afrontará un ciclo completo de cuatro años con torneos de máxima exigencia para consolidar su proyecto:
- Copa Oro 2027
- Copa América 2028
- Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 (torneo clave para dar seguimiento al desarrollo del talento Sub-23 en plano internacional)
- Copa Oro 2029
- Copa Mundial de la FIFA 2030
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Rafa busca identidad y llevar a México a otro nivel 👊— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 10, 2026
El nuevo Técnico de la Selección Azteca busca que la gente pueda identificarse con el equipo y más que nada quiere encontrar un sello que nos haga ser competitivos 🇲🇽#LaNuevaEra #MiSelecciónAzteca pic.twitter.com/hFmCytebdL