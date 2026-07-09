¿Y si sí? Los brutales números de Rafa Márquez que ilusionan a México con ganar el Mundial 2030

La Selección Mexicana apuesta con el ascenso de Rafa Márquez como nuevo entrenador tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El “Kaiser” formó parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre con el propósito de asumir el mando para la siguiente edición mundialista.

En ese sentido, el reto de Márquez será el de superar la actuación que tuvo México en la presente edición. Además, buscará consolidar a jóvenes futbolistas como Gilberto Mora, Obed Vargas y Armando González, los cuales formaron parte de la convocatoria de Javier Aguirre para la justa mundialista. ¿Qué podemos esperar de Rafa Márquez en esta nueva etapa? Aquí te dejamos sus increíbles números.

Rafa Márquez asume el cargo como DT de la Selección Mexicana|Instagram: Rafael Márquez

Cuáles son los números de Rafa Márquez como entrenador

Rafa Márquez cuenta con una interesante etapa como entrenador del Barça Atlètic, ya que en la filial del FC Barcelona dejó un saldo de 40 victorias, 21 empates y 21 derrotas en 82 partidos, contando con una efectividad del 57 por ciento. En cuanto al balance de goles, registró un total de 117 tantos a favor y 92 en contra. De esta manera, destaca que una de sus grandes cualidades es la defensa al contar con una media de 1.1 goles recibidos por partido, mientras que la efectividad en ataque llega a los 1.4 goles anotados por encuentro.

Rafa Márquez dejó una gran etapa en el Barça Atlètic

Otro punto importante es que Rafa Márquez logró llevar al equipo a los playoffs en su primer torneo, algo que le atribuyó la fama de ser uno de los entrenadores emergentes más interesantes del fútbol español. La FMF apostó por su contratación como DT auxiliar el 1 de agosto de 2024.

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El reto de Rafa Márquez con México para el Mundial 2030

Rafa Márquez contará con una experiencia distinta a la que tuvo en España debido a la naturaleza de las selecciones. Los ciclos en un equipo nacional son cortos y el entrenador debe contar con la capacidad de instalar sus conceptos de juego en el menor tiempo posible.

Márquez enfrentará varios torneos importantes antes de la justa mundialista de 2030.|@rafamarquez.a

Un factor positivo de esta nueva etapa para el “Káiser” puede ser su experiencia como auxiliar dentro del ciclo mundialista de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El análisis del reciente torneo será clave para poder conformar el nuevo plantel para el Mundial 2030.