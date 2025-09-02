Vino a un amistoso a México y terminó con una grave lesión jugando con Tigres

El pasado lunes 1 de septiembre del 2025, Rafa Sobis dio a conocer a través de un video publicado en sus redes sociales, que sufrió una grave lesión al disputar el partido amistoso de leyendas entre Tigres vs Barcelona.

Rafa, ex jugador de Tigres, explicó en su video que se rompió el tendón de Aquiles y tendrá que ser operado. El futbolista detalló que se encuentra bien a pesar de la dura lesión y que volvería, si es necesario, a lesionarse para vivir lo que vivió en Monterrey con el recibimiento de la afición de Tigres.

“Les voy a explicar lo que pasó. En el partido de las leyendas del Barcelona contra las leyendas de Tigres, jugué 40 minutos, sentí la lesión. Después de los exámenes quedó confirmada la gravedad. Está todo bien, voy a volar a Brasil con muletas, todo bien. Sinceramente, volvería a hacer todo lo posible para poder pasar lo que yo pasé aquí en Monterrey. Fue maravilloso, lindo, muy bien recibido por todo el mundo. Me voy a Brasil con una grave lesión pero el corazón lleno de amor de las personas de aquí de México”.

💛🥹 ¡Y nosotros te invitaríamos 10 veces más, o las que sean necesarias, para volver a tenerte en la que siempre será tu casa, querido Rafa!



¡Gracias por ser un Incomparable más y éxito en tu cirugía! 🐯

En su publicación, comentó lo siguiente:

“Tuve una lesión en el tendón de Aquiles roto, duro, ¿verdad?

Regreso a Brasil donde probablemente me operarán el miércoles. Como dije en el vídeo de arriba, me haría daño 10 veces más si fuera necesario sólo para sentir lo que sentí en mi visita a MTY. Gracias @TigresOficial

¡Te amo!”

Tive uma lesão de rompimento do tendão de Aquiles, foda né?

Voltando ao Brasil onde farei a cirurgia provavelmente na quarta.

Como falei no vídeo acima me machucaria mais 10 vezes se necessário só pra sentir o que senti nessa minha visita a MTY.

Gracias @TigresOficial te amo! pic.twitter.com/Z1D4VjuFFM — Rafael Sobis (@rafaelsobis) September 1, 2025

Así terminó el Tigres vs Barcelona de leyendas

En el Estadio “El Volcán”, se disputó el encuentro amistoso entre las leyendas de Tigres UANL y el Barça Legends. El juego fue el pasado 31 de agosto de 2025. El juego finalizó 3-2 a favor de los culés, con goles de: Héctor Mancilla, Lucas Lobos y hat trick de David Villa.