Me iré con la frente en alto cuando me tenga que ir: Rafael Baca

La Máquina de Cruz Azul se prepara para su duelo frente a Santos Laguna, duelo donde los celestes se jugarán la localia en la reclasificación del Clausura 2023, un torneo qué podría ser el último de Rafael Baca en la institución, a pesar que el tiene aún seis meses más de contrato, mencionó que su continuidad no está en sus manos.

“Hoy en día estoy viviendo otra etapa donde me toca estar fuera de la cancha, me ha ayudado aprender cosas nuevas qué no vivía pero es importante estar del otro lado, se ve la importancia del grupo, cuando tienes un plantel amplio, todos están enchufados me toca motivar a los jóvenes, si puedo darles un consejo y me gustaría cumplir los seis meses que quedan pero eso ya no está en mis manos, estoy aprendiendo mucho”, mencionó en conferencia de prensa.

Gol de Uriel Antuna en el Chivas vs Cruz Azul del Clausura 2023

Baca convive día a día con las críticas

El mediocampista, que lleva nueve años en la institución, habló sobre cómo maneja las críticas en su contra, un reto con el que trabaja día a día y que lo deja tranquilo para cuando llegue el momento de dejar La Noria.

“Obviamente es un reto al final de día llevo años en la institución, he trabajado el tema mental, al final lo importante es el grupo, en el fútbol es así, amo la institución, me iré con la frente en alto cuando me tenga que ir”.

Con pocos minutos en el actual certamen, Rafa Baca aseguró que se encuentra tranquilo y bien en este nuevo rol desde el banquillo, apoyando a sus compañeros y estando listo para cuando se le requiera.

“Me encuentro bien, es una experiencia nueva estoy aprendiendo mucho lo mejor posible exigirle al compañero, disfrutando cada momento, apoyando lo mejor posible”, finalizó Rafael Baca.

La Máquina de Cruz Azul se medirá a Santos Laguna el próximo sábado en la última jornada de la fase regular del fútbol mexicano.