Técnico mexicano se candidatea al Barcelona tras la salida de Xavi

La era de Xavi Hernández en el FC Barcelona tiene fecha de caducidad, el 30 de junio será el último día en el que la leyenda blaugrana le diga adiós a las riendas del primer equipo. La goleada 3-5 en contra del Villarreal ha sido la gota que derramó el vaso en el proyecto del español.

A pesar de que hay algunas semanas para definir al nuevo timonel del FC Barcelona, Rafael Márquez seguramente es uno de los nombres en la agenda y el mexicano no le tiene miedo al reto. “Es parte del proceso. Llegará si me tiene que tocar. Quién no querría ser entrenador del Barça. Seguiré preparándome, es apenas mi segunda temporada como técnico. Una oportunidad así no le puedes decir que no”., declaró el canterano del Atlas en conferencia de prensa tras su victoria con el Barca Atletic 2-1 contra el Fuenlabrada.

¿Cómo va el Barca B en la presente campaña?

Bajo el mando del ex futbolista del New York Red Bulls, el juvenil del Barcelona es quinto lugar en el Grupo 1 de la Primera Federación de Futbol. Los pupilos de Rafa Márquez han cosechado 10 triunfos, cuatro empates y siete derrotas en el actual torneo.

Cabe recordar que, Márquez tiene la palomita de José Bartomeu Presidente del FC Barcelona y quien fue el que lo fichó para el Barca Atlétic al nacido en Ocotlán, Jalisco. Además de Márquez, en el radar podría estar el español Mikel Arteta, estratega del Arsenal de la Premier League, Roberto Di Zerbi del Brighton y podrían tomar el número de Jurgen Klopp para convencerlo de tomar el proyecto de uno de los grandes clubes de Europa tras su salida del Liverpool.

