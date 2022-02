Rainbow7 se mantienen como el mejor equipo de la LLA

La quinta semana de la LLA terminó con las ilusiones de algunos equipos para seguir sumando puntos dentro de la grieta del invocador, la primera partida fue pieza clave para los caballeros, pero no lograron vencer al naipe dentro de la LLA.

Dentro del primer encuentro se jugaba Team Aze en contra de All Knights, una batalla de la que se venía hablando toda la semana, el dragón se confió de más y no pudo vencer al equipo evitando sumar puntos y quedándose hasta lo más bajo de la tabla general.

🎖️Lonely se consagra el MVP de @TeamAzeGG



La escuadra del naipe poco a poco busca la cabeza de los 3 primero en la tabla general de la #LLAxAzteca.🤯

En la segunda partida se enfrentaron Globant Emerald y Rainbow7, el arcoíris sumo rápidamente sumo 3 kills en los primero 14 minutos y 4,000 de oro de diferencia, en el minuto 25 GET comenzó a poner la balanza pareja dentro de la grieta dándole batalla a uno de os mejores equipos del circuito, pero no fue suficiente y R7 sumo su octava victoria.

La tercera partida se debatió entre Isurus Gaming he Infinity esports para el minuto 20 el equipo del tiburón dominaba la grieta con más asesinatos y una diferencia de oro de 3,000, el equipo del infinito no jugaba de la mejor manera, pero todavía había esperanza en la tercera partida, el infinito desgarro por completo en el minuto 36 la zona del nexo azul pero el tiburón defendió con unas y dientes logrando mantenerse hasta el final y alargando la partida al minuto 40 con una victoria por parte de INF.

El infinito va por el tricampeonato🏆



💥Pedazo de partido de @Snakerlol lo hace ganarse el premio a MVP del encuentro.🏅

En el último encuentro el águila logro vencer a la BotArmy dentro de la grita del invocador sumando su séptima victoria en la LLA y manteniéndose empatado con Infinity esports.





Partidas de la semana 5 día 2

Xten esports VS Isurus Gaming

Infinity VS Globant Emerald

All Knights VS Estral

Rainbow7 VS Team Aze