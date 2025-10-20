Él es la nueva joya de Xolos que podría tener el mismo destino que Gilberto Mora

Los Xolos de Tijuana hoy son el foco de atención por la posesión de la joya más admirada de los juveniles en México. Gilberto Mora se ha llevado los reflectores por su futbol y por su edad; sin embargo, hay otro juvenil que está destacando con los tijuanenses. Por eso es necesario conocer el perfil de Ramiro Árciga, delantero del conjunto fronterizo.

¿Quién es Ramiro Árciga, compañero de Gilberto Mora en Xolos?

El ariete de 21 años nació en La Piedad de Cabadas (límite entre Guanajuato y Jalisco) y formó parte de Mazatlán desde sus inicios. Ante eso, fue un delantero que se destacó entre los delanteros que traían de fuera. Por eso los Xolos se fijaron en él y lo ficharon a principios del 2025.

Con el reto de llenarle el ojo al cuerpo técnico que llegó a Tijuana en abril. Abreu poco a poco le dio minutos y en la presente temporada (según los datos recabados por Jóvenes Futbolistas) acumula 15 partidos, dos goles y cinco asistencias. Lo cual lo pone como uno de los delanteros de dicha edad con proyección en la Liga BBVA MX.

¿Quién tiene mejores números en Xolos, Gilberto Mora o Ramiro Árciga?

Gracias a la Leagues Cup, ambos tuvieron oportunidad de mostrarse en los minutos que Sebastián les brindó en cancha, por lo que ambos suman más de 10 partidos jugados. Ahí el detalle es que Mora ha tenido menos juegos en este Apertura 2025, pues estuvo directamente inmiscuido en las actividades de la Selección Mexicana Sub-20. Pero estas son las cifras:

Gilberto Mora - 11 partidos, cinco goles y una asistencia.

11 partidos, cinco goles y una asistencia. Ramiro Árciga - 15 partidos, dos goles y cinco asistencias.

¿Ramiro Árciga de Xolos tiene juegos con la Selección Mexicana?

Sí, ha tenido procesos con las selecciones juveniles. Tuvo 12 juegos con la Selección Sub-23, donde marcó cuatro goles. Mientras que con la mayor tuvo un partido, esto en mayo de 2024, encuentro donde entró al minuto 85.