Ramón Flores, el refuerzo de Diablos que le cambió la cara al equipo

El venezolano Ramón Flores está debutando en la LMB y al cumplir mes de la Temporada 2022 de la Liga Mexicana de Beisbol, se ha convertido en uno de los mejores bats del equipo al ocupar los primeros lugares en varias estadísticas ofensivas.

El nacido en Barinas, Venezuela, llegó como refuerzo a la ‘Pandilla Escarlata’ tras ser el campeón de bateo de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), y de inmediato se volvió un factor al pararse en la caja de bateo, algo que logró desde los encuentros del ‘Torneo Interliga’ y que mantuvo en la campaña regular.

Te puede interesar: VIDEO: Pide matrimonio en partido de Toros y le rompen el corazón

Si venía a la Liga Mexicana, era con Diablos: Ramón Flores cumple su sueño

“Desde que empezaron los juegos (del Interliga) puse mi mente en como si ya fueran juegos de la temporada y esa es una de las fórmulas que he hecho en los últimos años y por eso me sentí muy bien desde ese momento”, explicó Flores.

Flores comenzó la temporada regular con tres hits en su primer juego del año (frente a Tijuana), para después continuar con un sólido aporte que le hizo terminar el primer mes de la campaña (abril) bateando para .400, con 14 hits en 8 juegos, tres home runs, 14 producidas y 11 anotadas.

Después de esa sólida presentación, Flores siguió aportando con el bat y al llegar al domingo 22 de mayo su porcentaje de bateo subió a .418, teniendo 42 hits en 26 encuentros, con seis vuelacercas y 28 impulsadas, además de 24 anotadas.

“Ayuda mucho la parte emocional (el estar teniendo el desempeño que llevo hasta ahora). Sé lo que puedo hacer y ya lo que queda es mantenerme saludable para poder hacer lo que sé que puedo dar, produciendo y ayudando al equipo”, continuó.

Flores ha bateado como segundo (nueve juegos) y como tercero (17 juegos) en el orden al bat del equipo, y ha acumulado actuaciones explosivas con tres juegos de cuatro y tres hits, firmando una jornada de siete producidas y una de seis empujadas.

“Vine aquí con una mentalidad de que podía hacer los ajustes que necesitara para acoplarme a la liga. Me habían hablado de la Liga Mexicana porque no la conocía y sabía del tipo de pitcheo que me iba a encontrar. Tenía mucha confianza en que podía hacer un gran trabajo y he tenido mucha consistencia en los turnos que he tomado”, continuó Flores.

Te puede interesar: VIDEO: Nick Torres será operado por recibir brutal pelotazo en la cara

Hasta antes del juego del domingo 22 de mayo, Ramón era el líder del equipo en hits conectados (42), siendo segundo en producidas y tercero en home runs y en anotadas.

El aporte del bateador zurdo ha sido de alto impacto debido a que en solo tres juegos de la campaña no ha dado de hit, sumando en este momento una racha de 12 juegos pegando un imparable.

“Lo más importante ha sido la química que hay en el equipo y desde el primer día que llegué he estado listo para aportar y eso ha quedado demostrado en los juegos”, sentenció el portador del número 23.