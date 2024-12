Ramón Juárez revela que desea salir del América

Aunque fueron muchos los futbolistas mexicanos del América que jugaron y destacaron durante la liguilla, hubo sólo uno, formado en las fuerzas básicas del club, que logró hacerse de un sitio como titular en el esquema de André Jardine e incluso destacar entre a elementos de mayor rodaje y experiencia, Ramón Juárez.

“Estoy muy contento. Un tricampeonato, ahorita lloraba con mi familia, nunca lo hubiera imaginado. Como siempre lo recalco, todo es posible y mira, ¿quién lo diría? Tricampeones, es una locura”, dijo emocionado, ante el micrófono de Azteca Deportes.

Gol de Ramón Juárez: Cruz Azul 1-3 América | Semifinal Vuelta Apertura 2024

Te puede interesar: Las selecciones que considerarían a André Jardine como nuevo DT

Ramón Juárez dedica el tricampeonato con el América a su familia



El defensor central, alabado especialmente por sus actuaciones frente al Cruz Azul –en semifinales- y al Monterrey –en la final-, ha formado parte del plantel durante el año y medio que las Águilas han dominado la Liga BBVA MX y, con tres coronas en su palmarés, le dedicó el logro a quienes lo han acompañado a lo largo de su vida y en el primer tramo de su etapa como profesional.

“Es un sueño y no lo puedo creer ahora, pero sí lo es. Este tricampeonato va para Dios, para mi familia, que siempre ha estado conmigo y, también, para mi novia, que siempre está ahí. A la afición del América, le digo que muchas gracias por el apoyo, gracias por el amor que me dan a mí, a todo el equipo, y lo han hecho siempre”, indicó.

Te puede interesar: América pondría transferible a una de sus estrellas

Ramón Juárez revela que le gustaría salir del América para irse a Europa

Juárez, de 23 años de edad, fue cuestionado acerca de la posibilidad de abandonar a la entidad de Coapa para ir en busca de nuevos objetivos o mantenerse en ‘el Nido’ para convertirse en una leyenda como lo es quien fuera su formador: Alfredo Tena. Su respuesta dejó ver que le agrada la idea de dar un paso hacia otro continente.

“Siempre lo he dicho, me encantaría ir a Europa. Dios tiene mis planes y también aquí, en América, obviamente, me gustaría hacerme un referente histórico del club. Ya veremos qué nos depara el camino”, sentenció.