El gafete de Henry Martín ya tendría heredero en el América

Ramón Juárez se ha convertido en un futbolista importante para el América y, en más de una ocasión, se han referido a él como un hombre con liderazgo nato, por lo que no se descarta que, en un futuro, al tratarse de un jugador ‘de casa’, porte el gafete de capitán. La idea no le desagrada.

“La verdad, para mí, siendo sincero, sería un sueño ser el capitán de esta institución, (aunque) es algo en lo que no me enfoco tanto; si me preguntas, es hacer bien las cosas, los entrenamientos, transmitir la confianza al grupo. Eso ya, después, si pasa, primero Dios, se irá dando”, dijo en conferencia.

Te puede interesar: Desde el América, lanzan advertencia a Sergio Ramos

Tigres vs Cruz Azul| Liga BBVA MX | Jornada 7 | Clausura 2025

Henry Martín, el modelo a seguir para Juárez

El defensor central de 23 años de edad fue cuestionado sobre el modelo de líder que le gustaría seguir dentro del club y su respuesta directa fue el actual poseedor de la capitanía azulcrema.

“El ser capitán lo veo mucho en Henry (Martín), para mí es un capitán espectacular, se lo he comentado en sus fotos: ‘mi capitán’, se preocupa mucho por todos los jugadores, eso lo hace alguien grande, que ve cómo están todos. Me acuerdo que, hace dos años, se acercaba mucho conmigo, es la misma persona que hoy, lo importante que para él es el grupo es lo que le aprendo y, si en algún futuro me toca serlo, es el manejo y la importancia de darle a todo el grupo, el staff, los trabajadores de aquí”, refirió.

Próximo destino: Europa

Pese ha dicho deseo —que implicaría prolongar su estadía en la institución—, el futbolista surgido de las fuerzas básicas de las águilas apunta a una consolidación que le permita tener ventanas hacia el balompié de más alto nivel; es decir, Europa.

“Me costó mucho llegar a donde hoy estoy, viví momentos muy complicados que solamente uno sabe, es difícil que otros lo sepan, fueron momentos que me hicieron valorar lo que tengo y el sueño que estoy viviendo, esto es hermoso, trato de disfrutarlo al máximo y, en el momento en que haya una oferta en concreto, se verá. Trabajo así, me manejo así, me centro en lo tangible y después, si hay una posible salida al futbol europeo, se verá, siempre con la ilusión que tengo de jugar en Europa”, sentenció.

Te puede interesar: Estas son las ESTRELLAS del Real Madrid que han llegado a la Liga BBVA MX