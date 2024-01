Ramón Morales quiere un Chivas sólo con jugadores mexicanos

En medio de la polémica por la contratación del atacante nacido en California, Estados Unidos, pero de madre mexicana y que por ende le da la doble nacionalidad, uno de los últimos referentes del ‘Rebaño’ opinó al respecto en exclusiva para Azteca Deportes.

“A mí sí me gusta la historia de puros mexicanos, yo no tengo ningún problema si él es de padres mexicanos aunque haya nacido en otro lado, por ejemplo (Miguel) Ponce nació allá, pero de padres mexicanos, no tengo problema con eso”, afirmó.

En los últimos días se abrió el debate de si este fichaje será el punto de partida para que la directiva de Chivas se decida de una vez por todas a los ‘naturalizados’ o a los jugadores extranjeros, sin embargo es algo en lo que no está de acuerdo ‘Ramoncito’.

“A mí sí me gustaría que el Guadalajara mantuviera esa esencia hasta lo más que se pueda, creo que también en esta modernidad de cambiar cosas, hay que buscar una estrategia para hacer un equipo siempre competitivo”, indicó.

Morales apoya la participación de jugadores mexicanos

A pesar de las voces que señalan que el conjunto rojiblanco ya necesita cambiar sus estatutos para poder pelear por los títulos con las grandes plantillas de clubes como América, Rayados o Tigres, la historia le dice lo contrario a Morales.

“Antes también se ganaban campeonatos con mexicanos, entiendo que ha cambiado el futbol, pero hay que buscarle, si te garantizaran que al traer extranjeros para un equipo que ha sido de puros mexicanos, vas a ganar cada que juegues campeonatos, dónde lo firmas, pero no creo que es por ahí”, agregó.

‘Ramoncito’ confía en las fuerzas básicas

Para el ex futbolista mexicano que fuera campeón con Chivas en 2006, no afecta en nada que los entrenadores sean de otro país, siempre y cuando se mantenga la esencia de puros jugadores mexicanos.

Aunque sí reconoció que hay que mejorar ciertos aspectos para tener plantillas de gran nivel que puedan luchar por grandes cosas.

“Hay que confiar, trabajar bien en básicas, sacar los mejores talentos de básicas y traer a lo mejor que se pueda de otros lados para que el equipo siempre sea competitivo, así era en los 80, 90 y en los 2000 ‘s”, sentenció.

