México podría romper terrible racha en la Copa América 2024, según Ramón Morales

Ya pasaron dos décadas desde la última vez que la Selección Mexicana pudo vencer a su similar de Argentina en un partido de cualquier índole, ya que todo se remonta a la victoria que tuvieron en la Copa América de Perú 2004 con un golazo de Ramón Morales.

Desde entonces, la Selección Azteca ha disputado 11 encuentros contra la Albiceleste sin ganar ni una vez, algo que en su momento ‘Ramoncito’ nunca pensó que sucedería.

“Siempre esperas que México pueda seguir consiguiendo triunfos importantes, que pueda ir creciendo, ya sea contigo o sin ti. No me imaginé que ese gol quedaría todavía en el recuerdo de mucha gente y más por ese hecho”, comentó el ex futbolista en entrevista con Azteca Deportes.

Te puede interesar: Argentina vs Canadá EN VIVO | Fase de Grupos de la Copa América 2024

Disfruta la transmisión del Argentina vs Canadá Copa América 2024

Morales recordó su gran gol frente a Argentina

Ramón, recuerda perfectamente cómo fue aquel gol de tiro libre con el que la Selección Mexicana ganó 1-0 en su duelo de fase de grupos ante los argentinos en la cancha del Estadio Elías Aguirre de Chiclayo.

“Me acuerdo que me junté con Rafa Márquez, yo respetando su jerarquía le comento ‘cómo ves paisano’, pero él callado vio la situación y me dice ‘dale tú paisano’. Estaba haciendo viento y tenía que pegarle fuerte para pasar la barrera, lo estuve practicando mucho, me concentré y fue un gol muy bonito, cuando entró fue una sensación maravillosa”, relató.

Además de este gran momento, ‘Ramoncito’ disputó la Copa América 2001 en la que la Selección Azteca fue subcampeona y también la Copa América 2007 en la que se quedó en el tercer lugar.

México debe pasar fase de grupos si o si

El ex jugador mexicano es una voz autorizada para opinar acerca de cuáles deberán ser las exigencias para los dirigidos por Jaime Lozano en su participación en esta justa veraniega que está por empezar.

“La obligación de México es pasar la fase de grupos, si no avanzas de la fase de grupos es un fracaso total, después de eso es importante ver el rival en turno, el rival te va a ampliar las posibilidades, podría ser Argentina y las posibilidades serían más bajas y ahí se complica”, analizó.

La Selección Mexicana es parte del Grupo B junto con Ecuador, Venezuela y Jamaica, recordando que se cruzarán en cuartos de final con los dos primeros lugares del Grupo A en donde se encuentran Argentina, Chile, Perú y Canadá.

Te puede interesar: Lionel Scaloni no se guarda nada: Somos el rival a vencer en la Copa América