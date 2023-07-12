Randy Romero se roba el home en una valiente y peligrosa jugada

Los Mariachis de Guadalajara consiguieron este martes su cuarta victoria consecutiva, al vencer por 7-6 a los Piratas de Campeche en el Estadio Panamericano en un juego cerrado que contó con una gran jugada a la ofensiva de Randy Romero, quien arriesgó su físico para anotar.

En un partido de volteretas, Vimael Machín conectó un jonrón en el cierre del séptimo inning para romper un empate a siete carreras y llevar a los Mariachis al triunfo en el primer juego de la serie.

Con su victoria, los tapatíos mejoraron su récord a 31-36 y se mantuvieron a tres juegos y medio del sexto lugar de la Zona Norte, ocupado por los Acereros de Monclova.

Guadalajara se encaminó a la victoria desde la segunda entrada, al manufacturar tres rayitas ante el abridor de los Piratas, Christian Prado.

La ofensiva de Mariachis de Guadalajara

Tras un out, José Guadalupe Chávez recibió base por bolas, Vimael Machín conectó hit al jardín izquierdo y Josh Rodríguez empalmó doblete productor al prado derecho.

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Juan Carlos Camacho impulsó una con sencillo al bosque izquierdo y luego de un ponche a Randy Romero, Mallex Smith disparó imparable al central, para poner la pizarra 3-0.

Campeche apretó la pizarra 3-2 en el quinto episodio frente a Frank Duncan, quien había estado impasable en los primeros cuatro rollos.

Con dos fuera, Eric Meza pegó sencillo al jardín central y Omar Rentería descargó cuadrangular por el izquierdo.

En el cierre del mismo capítulo, los locales ampliaron su ventaja, al timbrar en dos ocasiones. Mallex Smith empezó con triple al prado central y llegó a home con sencillo de Oswaldo Arcia al izquierdo.

Kennys Vargas y Ricky Álvarez hilaron hits, ambos al bosque derecho, para saturar las bases y provocaron la salida de Prado de la lomita; el relevista Antonio Garzón fue recibido con un imparable remolcador de Chávez al jardín central.

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Campeche dio jugazo en el Panamericano

Abajo por 5-2, los “filibusteros” volvieron a la carga y con un ataque de cuatro anotaciones en el sexto inning se pusieron arriba.

Diego Madero y Carlos Tocci ligaron sencillos al prado central, Francisco Peguero elevó al bosque derecho para el primer out, pero Madero avanzó al tercer cojín.

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Yosmany Guerra sacó un roletazo lento por tercera base, Josh Rodríguez levantó la pelota y tiró a la intermedia, pero Tocci llegó a salvo y en la jugada Madero anotó.

Xavier Batista conectó incogible productor al bosque izquierdo y Eric Meza siguió con hit impulsador al derecho, para empatar el juego; Omar Rentería fue dominado con elevado a la inicial para el segundo fuera, pero Italo Mota disparó sencillo remolcador al jardín central y puso las cosas 6-5 en favor de los Piratas.

Sin embargo, los jaliscienses igualaron en el cierre del mismo acto, a base de enjundia.

Randy Romero recibió base por bolas, Smith se ponchó, pero Arcia se embasó con golpe; Vargas fue dominado con elevado al prado izquierdo. Cuando bateaba Ricky Álvarez, Romero se robó la tercera base y llegó al pentágono aprovechando un wildpitch del pitcher Irving Machuca.

En el séptimo inning, con un out, Vimael Machín enfrentó al relevista Carlos Navas (2-3) y se voló la barda del jardín derecho para poner adelante a los Mariachis, que ya no perderían esa ventaja.

Esteban Haro (2-1) fue el serpentinero ganador, con labor de una entrada y dos tercios, permitiendo dos hits. Jonathan Aro se apuntó el salvamento.

El segundo juego de la serie se efectuará este miércoles en el inmueble de Zapopan, a partir de las 19:30 horas. Amilcar Gaxiola (2-4) lanzará por los locales y Manuel Flores (1-7) por Campeche.