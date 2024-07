¿Y el bicampeón? El nuevo ranking de la CONCACAF

Este viernes 26 de julio del 2024, dieron a conocer el nuevo top 10 en el ranking de Clubes de Concacaf del mes de julio previo a que inicie la actividad de la Leagues Cup. Fue con ayuda de unas imágenes que compartieron la información.

Para sorpresa de muchos, el primer lugar no lo ocupa el equipo campeón del futbol mexicano. El top 10 lo conforman siete equipos de la Liga BBVA MX y otros tres son de la MLS.

Es importante mencionar que el índice de Clasificación de Clubes de la Concacaf clasifica a todos los clubes y ligas de la confederación. Los equipos obtienen sus puntos por los resultados en partidos oficiales de sus ligas, partidos de copas regionales y partidos de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Es por eso que el primer lugar lo ocupa Pachuca con un total de 1,249 puntos tras ganar la Concachampions. En el segundo lugar se encuentra el Columbus Crew con 1.246 puntos al ser el subcampeón de la Copa de Campeones de la Concacaf. En tercero está América con tres puntos por debajo con 1,244 puntos.

July’s edition of the Concacaf Club Rankings is here! 📌

➡️ Champions Cup finalists @Tuzos and @ColumbusCrew are #1 and #2

1/6 pic.twitter.com/rrhxavZ0y8

— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) July 26, 2024