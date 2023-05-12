A raspar la lona | Lo más destacado del boxeo mundial

En este nuevo capítulo de A Raspar la Lona, Rafael Ayala y César Castro, analizan lo más importante del mundo del boxeo, destacando la reciente victoria de Canelo Álvarez ante John Ryder.

Canelo, tras más de 12 años regresó a Guadalajara, para mostrar todo lo que ha construido y se midió ante respondón John Ryder que aguantó 12 rounds, 10 de estos con la nariz quebrada, siendo al final una buena pelea en la que Canelo venció por decisión unánime.

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En la misma cartelera, Rey Martínez venció al canalero Ronal Batista por nocaut y Gollaz Valenzuela salió con la mano en alto.

Viene pelea de Haney ante Lomachenko

El 20 de mayo, La Casa del Boxeo tiene un duelazo en transmisión: Devin Haney, monarca indiscutido de peso ligero ante Vasyl Lomachenko en Las Vegas, donde los 4 cetros de las 135 libras están en juego.

La división está brava y hay al menos dos mexicanos al pendiente de este suceso, que son Pitbull Cruz y William Zepeda, pero en el mundo hay nombres del calibre de Gervonta Davis o Shakur Stevenson.

Cancelan pelea de exhibición de Julio César Chávez

Estaba agendada una pelea de exhibición para junio, de Julio César Chávez ante Terrible Morales, pero una lesión del ‘Champ’ no permite que se suba al encordado, además de la atención que analista de Box Azteca busca darle a sus familia en estos momentos.