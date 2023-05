Julio César Chávez anuncia cancelación de pelea de exhibición ante Terrible Morales

El duelo de exhibición que estaba agendado para el 24 de junio entre Julio César Chávez y Erick ‘Terrible’ Morales, ha quedado oficialmente cancelado, indicó el gran campeón mexicano la noche del miércoles, explicando el principal motivo que lo llevó a tomar esta decisión.

Julio César Chávez, tenía la gran intención de ser el boxeador que a los 60 años se subiera al encordado para cerrar definitivamente su carrera en un evento de exhibición ante otro histórico como lo es el Terrible, pero su deseo no podrá ser realizado.

Te podría interesar: EDDY REYNOSO TIENE NUEVO RETO AHORA CON ÓSCAR VALDEZ

El principal motivo de la cancelación de pelea de Julio César Chávez

En una charla con David Faitelson, la leyenda del boxeo mexicano indicó que el principal motivo por el cual da por cancelada su pelea, es una lesión de un cartílago en la región izquierda de su pecho.

“Quiero informarles a toda la gente que no podré realizar la exhibición del 24 de junio. No pude recuperarme de la lesión de mi cartílago del lado izquierdo, muy pegado al corazón. Traté de descansar a ver si se regeneraba. No me siento bien la verdad y no quiero quedarles mal, hacer el ridículo”, indicó Chávez.

Te podría interesar: LOMACHENKO ACEPTA QUE FUE UN EGOÍSTA

MEXSPORT

Lamentó no poder estar en el Estadio Caliente como eran sus intenciones y agradeció a todos los personajes que se sumaron en apoyo para celebrar esa pelea, así como a la afición que ya estaba deseosa por asistir.

Abundó que “quería retirarse de una forma bonita, para tener un recuerdo, de hacer una exhibición a los 60 años, de decir que sí se puede, que la edad solo es un número. Pero lo de mi costilla, la verdad sinceramente no queda otra que bajarme del barco como se dice”.

“Sinceramente mi cuerpo está cansado también de mucho estrés y está complicado”, recalcó el ‘Champ’.

Te podría interesar: CANELO REGRESÓ A ENTRENAR BOXEO A LOS 3 DÍAS DE HABER PELEADO

¿Se celebrará en otro momento la exhibición de Julio César Chávez?

Indicó que por ahora no se sabe si tendrá una última exhibición, pero dejó abierta la puerta que pudiera ser a los 61 años, aunque él quería que fuera a los 60.

Sobre sus hijos Julio César Chávez Jr y Omar Chávez

El gran campeón mexicano, recalcó que él está comprometido a estar con su hijo Julio y Omar.